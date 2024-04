Super scambio Napoli-Juventus: ecco l’ultima idea di De Laurentiis

Ci sono delle novità di calciomercato che riguardano il futuro del calciatore della Juventus. In uscita dai bianconeri, può andare al Napoli che è pronto a proporre alla Juventus uno scambio.

Valutazioni in corso da parte di Aurelio De Laurentiis che, in attesa di scegliere il nome del prossimo allenatore, è a lavoro in vista della prossima finestra di calciomercato. Il presidente del Napoli ha voglia di investire e di mettere a disposizione del nuovo tecnico una rosa d’alto livello. Tra gli obiettivi c’è anche il big della Juventus che è pronto a chiudere la sua esperienza in bianconero.

Il giocatore di proprietà della Juventus è sempre più vicino all’addio. Ci sono delle difficoltà per quanto riguarda il rinnovo di contratto ed è per questo motivo che il Napoli è pronto a fiondarsi su di lui e a portarlo in azzurro nel corso della prossima sessione di mercato.

Calciomercato Napoli: ecco nuovi aggiornamenti sul prossimo acquisto

Si accende l’asse di mercato Napoli Juventus. Con l’imminente arrivo di Manna, pronto a ricoprire il ruolo di direttore sportivo della squadra azzurra, Aurelio De Laurentiis ha riallacciato i rapporti con la società bianconera ed è pronto a trattare per quanto riguarda l’arrivo del big.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la società non ha perso di vista il giocatore che è sempre nella lista del Napoli per la prossima stagione.

Si valuta la possibilità di uno scambio fra Juventus e Napoli con Federico Chiesa pronto a vestire la maglia azzurra. A favorire la trattativa anche il suo agente, Fali Ramadani, che ha un ottimo rapporto con Aurelio De Laurentiis. Tra le possibili contropartite, che potrebbero far a caso del club bianconero, c’è oltre a Giovanni Di Lorenzo – che interessa anche all’Inter – anche la pista che porta a Politano.

Difficile, invece, ipotizzare uno scambio fra Chiesa e Kvara.

Calciomercato Juventus: Chiesa è in vendita

La Juventus sta valutando con estrema attenzione la possibilità di cedere Federico Chiesa nel prossimo calciomercato estivo. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, non è stata ancora trovata la quadra riguardo il rinnovo di contratto. Il calciatore, senza un prolungamento, è destinato a lasciare la Juve la prossima stagione. In caso di cessione, Giuntoli valuta due profili per sostituirlo: Felipe Anderson Greenwood del Manchester United. Per Chiesa resta viva anche l’opzione Napoli, che può tentare il grande colpo a maggior ragione se dovesse arrivare l’addio di Victor Osimhen.