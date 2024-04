Calciomercato Napoli: Manna beffa la Juve, il primo colpo è un pallino di Giuntoli

Ci sono delle novità riguardo il Napoli che sta lavorando in vista della prossima campagna trasferimenti. Il futuro ds Manna è pronto a beffare la Juve: nel mirino c’è un pallino di Giuntoli.

Accostato già in passato al club azzurro, questa volta il calciatore può davvero arrivare a Napoli grazie all’intermediazione del prossimo ds Manna. Il dirigente, che si appresta a firmare un contratto di cinque anni con il club campione d’Italia in carica, può strappare a Giuntoli il calciatore che è in uscita dal suo attuale club.

A prescindere da chi sarà il prossimo allenatore del Napoli, Manna ha già l’accordo con Aurelio De Laurentiis. Il dirigente avrà enormi responsabilità sul prossimo calciomercato estivo del 2024. Ha già tracciato l’identikit dei profili che servono, nel mirino c’è anche un nuovo jolly offensivo che è stato seguito in passato anche da Cristiano Giuntoli.

Calciomercato: Napoli beffa la Juventus, arriva l’annuncio

Protagonista di una super stagione in Francia, il giocatore ha messo a segno 11 gol e 9 assist. Numeri importanti che hanno catturato l’attenzione anche di Napoli e Juventus.

Edon Zhegrova è il nome nuovo per il prossimo mercato del Napoli. L’esterno kosovaro, seguito da Giuntoli per la Juventus, è entrato prepotentemente nella lista del futuro ds del Napoli Manna che sarebbe pronto a beffare il suo collega e portare in azzurro il calciatore.

Già in passato ci fu un tentativo per prendere il classe 1999, di proprietà del Lille. In scadenza a giugno 2026, ha una valutazione che si aggira attorno ai 15-20 milioni di euro. Decisivo, in questa trattativa, può essere anche Rrahmani che è connazionale di Zhegrova.

Zhegrova al Napoli: nuovi aggiornamenti

Ecco le ultimissime riguardo il prossimo obiettivo del Napoli. Il ds Manna sta seguendo diversi giocatori, alcuni dei quali presenti nella lista mercato di Giuntoli per la Juventus. Si prospetta, dunque, un duello a distanza fra i due dirigenti che si beccheranno per gli obiettivi in comune. Fra questi c’è anche l’esterno di proprietà del Lille Edon Zhegrova. Il kosovaro è l’ultima idea di mercato del Napoli, in vista della prossima stagione quando Manna prenderà in mano la situazione. Il giovane ds ha individuato già i profili giusti per rinforzare la squadra azzurra. Tra i calciatori seguiti c’è anche Zhegrova del Lille che è pronto al grande salto e a trasferirsi in una big.