Cessione Osimhen, indizio del Napoli su Conte

Il Napoli si prepara ad avviare un nuovo importante progetto che riguarda la prossima stagione. Un cambio totale dalla rosa all’allenatore del club azzurro.

Perché il club è pronto a dare una svolta a questo progetto in vista del prossimo anno e ci sono delle novità molto importanti al riguardo il cambio che inizierà con la panchina e l’arrivo di un nuovo allenatore per il Napoli: da Italiano a Conte i nomi dei principali candidati, ma occhio alle sorprese. Intanto, tutto dipenderà da quelli che saranno i movimenti quando andrà via Osimhen per circa 120 milioni di euro di clausola e gli investimenti che verranno fatti dalla società per andare a completare la rosa al meglio nei punti deboli che si sono evidenziati in questa stagione.

Può cambiare tutto in casa Napoli con la cessione di Osimhen e l’arrivo di Antonio Conte che può dare via ad un grande mercato per gli azzurri. Non soltanto i nomi, ma anche tanti giocatori funzionali per il progetto di Antonio in azzurro. Perché la società è pronta a fare dei colpi mirati che possano essere utili per lottare in Italia e in Europa per le posizioni alte di classifica. Ecco che allora iniziano a circolare anche i primi nomi dei giocatori che possono approdare a Napoli, in particolare il nuovo bomber che prenderà poi il posto dell’attaccante nigeriano in zona offensiva.

Calciomercato Napoli: il sostituto di Osimhen dipende da Conte

Si parla tanto del nuovo progetto del Napoli che può partire con Antonio Conte in panchina e per questo che si valutano diverse piste per la prossima stagione anche per quanto riguarda i giocatori che sarebbero accostati alla squadra azzurra con lui condottiere del Napoli.

Si parla della sfida di mercato tra Psg e Chelsea per Victor Osimhen che sarà ceduto dal Napoli per 120 milioni o anche meno se ci sarà la possibilità di inserire dei giocatori all’interno della rosa azzurra. Infatti, secondo le ultime notizie ora si parla di un possibile maxi scambio per il Napoli con Lukaku e 90 milioni che il Chelsea offrirebbe per Osimhen ma che la società andrà ad accettare solo se ci fosse Conte in panchina e con un suo ok definitivo.

Un sì del Napoli per 90 milioni e Lukaku per Osimhen al Chelsea andrebbero a dare un chiaro indizio su Antonio Conte come prossimo allenatore del club azzurro.