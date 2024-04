Il nuovo ds ha scelto Allegri, sarà lui l’allenatore

Colpo di scena in Serie A per il futuro di Max Allegri pronto a firmare con un altro club in Italia dopo l’addio dalla Juventus che è ormai imminente.

Il tecnico livornese è pronto a cambiare ancora una volta squadra dopo essere tornato alla Juve a distanza di qualche anno. Questa volta però il secondo matrimonio non sembra andato come ci si aspettava, tanto che non è stato messo in bacheca nessun trofeo in questi tre anni di nuovo in bianconero e c’è ora solo l’ultima spiaggia della Coppa Italia dove la Juve è ad un passo dalla Finale dopo aver vinto la semifinale d’andata per 2-0 contro la Lazio dell’ex Tudor. C’è ancora una speranza di gioia per l’allenatore che però a prescindere dal titolo se lo vincerà o meno dirà addio per iniziare una nuova avventura. Perché la Juventus vuole esonerare Allegri che è pronto a firmare con un altro club di Serie A.

Ci sono ora delle notizie che riguardano proprio questo tipo di scelta che pensa di fare l’allenatore che ha voglia di dimostrare di essere ancora di un livello top e per questo motivo che sta valutando l’occasione di poter andare a guidare un’altra squadra rivale dei bianconeri. In Italia ha già allenato Cagliari e Milan in Serie A e adesso può arrivare ancora un’altra squadra che gli possa affidare il futuro per i prossimi anni. Allegri è pronto ad accettare una nuova offerta in Italia.

Juventus, Allegri va via e viene scelto da un altro club

In caso di addio dalla Juve è difficile pensare che si possa prendere un anno di riposo dopo già essere rimasto fermo per diverso tempo gli anni precedenti al bis con la società bianconera. Per questo si parla ora di quella che può essere la prossima squadra di Allegri che dirà addio alla Juventus.

Occhio ai possibili colpi di scena con il nuovo direttore sportivo del Napoli dall’estate prossima Giovanni Manna che può scegliere Allegri per la panchina azzurra. I due già hanno lavorato in questi anni alla Juve e possono ritrovarsi in un progetto azzurro.

Già in passato ci sono stati contatti tra Allegri e De Laurentiis per la panchina del Napoli e tra i due c’è un grande rispetto e stima. Occhio quindi alla decisione che può prendere il presidente che può affidare le sorti del Napoli nelle mani di un altro tecnico toscano.