Napoli: forfait contro il Monza, c’è l’annuncio

Aggiornamenti sulla probabile formazione del Napoli contro il Monza. Infortunio dell’ultim’ora per Calzona che deve fare a meno di un giocatore.

Importanti novità riguardo il possibile undici che sarà di scena a Monza nella sfida contro la squadra di Palladino. Reduce dal pesante ko contro l’Atalanta, il Napoli cerca il riscatto in trasferta nella gara contro i biancorossi. Ecco le ultimissime notizie riguardo gli infortunati del Napoli: c’è un nuovo stop per gli azzurri, ecco chi si è fermato.

Quale sarà la formazione del Napoli contro il Monza? Nuovi aggiornamenti sull’undici titolare che scenderà in campo domenica alle ore 15. Ecco le ultimissime notizie sull’infortunio del calciatore che è in forte dubbio per la trasferta in Brianza. Il calciatore rischia di non partecipare alla prossima gara di Serie A.

Napoli: nuovo infortunio, è in dubbio per il Monza

Giornata di rifinitura per il Napoli, che domani si allenerà prima della partenza per Monza. La squadra non sarà al completo con un giocatore che dovrà essere valutato.

Mister Francesco Calzona, dovrà sciogliere alcuni dubbi di formazione nel Napoli tra cui anche quello riguardo la disponibilità dell’attaccante che quest’oggi ha svolto un allenamento personalizzato. La giornata di domani sarà decisiva con il calciatore che è a forte rischio forfait.

Condizioni da valutare per Lindrstrom che ha buone possibilità di saltare la trasferta di Monza. Il giocatore del Napoli non si è allenato con la squadra è in dubbio per la gara contro la squadra di Palladino.

Napoli: probabile formazione contro il Monza

Secondo le ultime notizie riportate da Sportmediaset, in vista della gara di domenica il Napoli deve fare i conti con la possibile assenza di Lindstron. Il giocatore non ha svolta la seduta d’allenamento a causa di un fastidio. La sua convocazione è in forte dubbio. Domani Calzona scioglierà i dubbi riguardo la possibile chiamata del danese. Intanto, c’è la buona notizia relativa al recupero di Kvaratskhelia e Ngonge.

Ecco la probabile formazione del Napoli con il solito ballottaggio a sinistra solito ballottaggio Mario Rui-Olivera. Zielinski in vantaggio su Traore a centrocampo.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Traorè; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Francesco Calzona.