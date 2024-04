Non solo Manna: ADL rivoluziona la dirigenza del Napoli

Il prossimo varrà come una sorta di anno zero per il Napoli, che cambierà tanto non solo in campo ma anche, e forse soprattutto, nell’organigramma societario.

Stando alle ultime notizie, infatti, dopo la delusione Meluso il presidente Aurelio De Laurentiis starebbe costruendo una dirigenza tutta nuova che vedrà come uomo di punta e prossimo direttore sportivo Giovanna Manna, il quale si affiancherà di uomini a lui fidati oltre che quelli che gli verranno messi a disposizione dall’imprenditore romano, il quale potrebbe presto mettere a segno un’altra mossa tanto sottovalutata quanto importante per il futuro sportivo della squadra.

Manna non sarà l’unico innesto in dirigenza per il Napoli

Questa doveva essere la stagione della consacrazione definitiva per il Napoli, ma i pesanti errori commessi in estate da Aurelio De Laurentiis hanno fatto sì che i partenopei fallissero su ogni fronte. Rimboccatosi le maniche e resosi conto di questi, il presidente azzurro avrebbe deciso di prendere in mano la situazione avviando una vera e propria rivoluzione, che colpirà non solo l’area tecnica ma anche e soprattutto quella dirigenziale.

La prima mossa sotto questo fronte è stata svelata settimana scorsa con difatti l’ufficiosa proclamazione di Giovanni Manna come nuovo direttore sportivo del Napoli a partire dalla prossima stagione, ma l’attuale dirigente della Juventus non sarà l’unica ‘modifica’ che Aurelio De Laurentiis ha in mente di apportare. Stando alle ultime notizie, infatti, considerata l’oramai conosciuta e tutt’altro che positiva nomea che si porta dietro la Primavera del Napoli, il presidente azzurro avrebbe intenzione di costruire completamente da zero anche il settore giovanile, salutando la storica figura di Grava per accoglierne una nuova che tanto si è fatto apprezzare in un club poi non così distante da quello del capoluogo campano.

Stando infatti a quanto riportato da Radio KissKissNapoli, Aurelio De Laurentiis avrebbe intenzione di affidare la ristrutturazione del settore giovanile del Napoli Saby Mainolfi, attuale responsabile del settore giovanile della Juve Stabia e professionista particolarmente apprezzato nel settore.

Primavera Napoli: ADL vuole Mainolfi, la posizione della Juve Stabia

Aurelio De Laurentiis ha intenzione di aggregare una figura di spicco come quella di Saby Mainolfi al settore giovanile partenopeo. Affinché questo accada c’è prima però da che parlare con la Juve Stabia, club al quale il dirigente è legato da un contratto in scadenza il 30 giugno 2027.

Oltre a questo, all’arrivo di Mainolfi a Napoli potrebbe opporsi anche lo stesso presidente delle Vespe Andrea Langella, che vede nell’attuale responsabile del settore giovanile gialloblù non solo un semplice dipendente, ma anche un amico ed un confidente del quale non ha alcuna intenzione di fare a meno.

Si prospetta dunque essere una trattativa tutt’altro che semplice quella nella quale De Laurentiis avrebbe deciso di tuffarsi, ma a favore del presidente del Napoli potrebbe giocare la volontà dello stesso Mainolfi, che nonostante il legame affettivo con la Juve Stabia potrebbe non lasciarsi sfuggire un’opportunità del genere in carriera. Staremo a vedere.