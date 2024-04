“Spia a Torino”, tre colpi già svelati al Napoli: annuncio da Tuttosport

Il Napoli prepara quella che è la sua rivoluzione e tra non molto sarà ufficiale il primo colpo, che porta a Giovanni Manna, nuovo ds per De Laurentiis

Un colpo vero e proprio perché gli verrà data carta bianca su quello che sarà il calciomercato del Napoli, dopo il disastroso anno vissuto nel post-Scudetto e che sta portando infatti gli azzurri alla totale rivoluzione interna e non.

Una situazione che ha dell’incredibile perché, dopo quanto successe nella passata stagione, ora De Laurentiis ha così operato ai danni di Cristiano Giuntoli, che tradì la sua fiducia quando, senza rinnovo, si accordò con la Juventus passando agli acerrimi rivali di sempre. Stessa sorte sarà per Giovanni Manna che, secondo quanto raccontato da Tuttosport, starebbe lavorando in una vera e propria “spy-story” a Torino.

“Spia a Torino”, Tuttosport svela la reazione di Giuntoli

Porterà anche giocatori della Juventus, colui che scoprì i talenti che hanno reso nell’undici titolare dei bianconeri e che potrebbero appunto rappresentare il futuro del Napoli.

Nel domani del Napoli c’è la figura del nuovo ds, nel nome di Giovanni Manna, che ha praticamente deluso le aspettative di Giuntoli, che si è fidato del suo dirigente che curava un altro aspetto dello staff dirigenziale dei bianconeri e con il quale si sarebbero interrotti i rapporti.

Pare che Giuntoli non l’abbia presa benissimo su Giovanni Manna, interrompendo ogni comunicazione con quello che risultava essere uno degli elementi più fidati all’interno del suo staff dirigenziale in bianconero e che, per la grande occasione Napoli, ha preso il primo treno che lo ha portato alla firma con Aurelio De Laurentiis, per diventare il nuovo direttore sportivo del Napoli.

Napoli, Manna pronto per tre colpi: che beffa per Giuntoli

Cristiano Giuntoli rischia la beffa pesantissima, con Giovanni Manna pronto a rendere grande il Napoli. Ci sono diversi nomi in ballo per gli azzurri e il primo su tutto è l’argentino che ha incantato la stessa Juventus – oltre a mezza Serie A – e che avrebbe voluto provare a tenerselo per la prossima stagione. Da una parte c’era la possibilità di convincerlo ad un ruolo non proprio principale e da titolarissimo nel prossimo campionato, con la promessa che ai tempi Manna e Giuntoli provavano a strappargli. Dall’altra, invece, con Giovanni Manna come nuovo direttore sportivo del Napoli, Matias Soulè verrebbe convinto dalla possibilità di giocare come titolare in un tridente assieme a Kvaratskhelia e un sostituto importante di Victor Osimhen. Oggi, il quotidiano piemontese, ha svelato i tre colpi principali per il Napoli di Manna.

Manna vuole un bianconero e non solo: i colpi per il Napoli

Giovanni Manna, al Napoli, non vorrebbe portare solo Soulè. Un altro giocatore che stava seguendo assieme a Giuntoli è Lazar Samardzic, centrocampista sul quale c’è stato infatti nella scorsa estate – ma anche in inverno – un tentativo da parte di entrambi i club, Napoli e Juventus, per prenderlo a titolo definitivo. Sullo sfondo sempre Sudakov, che piace a Giuntoli da tempo ed è rientrato ora nelle idee degli azzurri.