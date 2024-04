Addio Calzona, torna una suggestione per De Laurentiis: avvistato a Monza

Il Napoli cambierà allenatore al termine della stagione: la nuova suggestione di De Laurentiis è stato avvistato a Monza.

Gli azzurri hanno vissuto una stagione orrenda, fatta soprattutto di bassi e di difficoltà che sono diventate impossibili da arginare di settimana dopo settimana. La situazione è da tenere sotto controllo per la prossima stagione perché servirà una grande rivoluzione per ripartire nel migliore dei modi. Il primo passo per il futuro è il cambio allenatore, con Francesco Calzona che non rinnoverà il contratto, come già annunciato più volte e l’arrivo di un nuovo tecnico che possa ricominciare da capo il ciclo azzurro.

Ci sono tanti nomi sul taccuino del presidente De Laurentiis che ha già avviato i casting per la prossima stagione e ci sono molti voci sul futuro allenaotre.

Nuovo allenatore Napoli, decisione presa: le ultime

Il Napoli deve ritrovare la serenità e la tranquillità che hanno caratterizzato il passato recente del club azzurro. La situazione di questa stagione è stata davvero tremenda sotto tutti i punti di vista. Nessuno dei calciatori dello Scudetto è riuscito a ripetersi come si poteva immaginare, la squadra è stata abbandonata a se stessa e anche i calciatori si sono dovuti prendere le colpe di una stagione pessima.

In casa azzurra si è deciso per la rivoluzione e a fine anno andranno ceduti diversi nomi importanti. De Laurentiis ha deciso di ricominciare da capo e per queato motivo c’è bisogno anche di un nuovo allenatore.

Ci sono tanti nomi sulla lista di De Laurentiis ma ora ne spunta una “nuovo” che era già una suggestione della passata stagione.

Napoli: avvistato il pupillo di De Laurentiis a Monza

Il Napoli cambierà allenatore e tra i tanti che sono in lista non mancheranno anche delle sorprese che saranno accostate da qui in avanti. Il club di De Laurentiis vuole ripartire alla grande, il presidente ha intenzione di costruire di nuovo un progetto vincente con un allenatore da “bel calcio”.

A Monza si è palesata la presenza di Paulo Sousa. L’allenatore portoghese è finito nel mirino del patron azzurro già per il dopo Spalletti con colloqui che non sono mai diventati contratti e che hanno lasciato un velo di dubbio su ciò che sarebbe potuto essere.

Le telecamere di DAZN hanno inquadrato Paulo Sousa all’U-Power Stadium per seguire Monza-Napoli. Il tecnico portoghese potrebbe riallacciare i contatti con De Laurentiis.

Sousa è solo un nome: due allenatori in pole position

Paulo Sousa per il Napoli è solo una suggestione, in questo momento. Il portoghese ha lasciato la Salernitana e ha deciso di studiare nuovamente il calcio prima di rimettersi in gioco. È un nome da tenere in considerazione ma non è al primo posto della lista di De Laurentiis.

I nomi in pole position sono sostanzialmente due: Vincenzo Italiano, quello più vicino al possibile accordo per costi e per il tipo di progetto, e Antonio Conte, il vero sogno di De Laurentiis e della piazza ma di difficile realizzazione.