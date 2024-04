Colpo di scena Napoli, sarà il nuovo allenatore

Importantissime notizie che riguardano la panchina azzurra perché il prossimo allenatore del Napoli sarà scelto dal presidente De Laurentiis e il nuovo ds Manna.

La situazione ora può iniziare a prendere una via decisa verso quello che sarà il nuovo progetto del calcio Napoli dopo una stagione totalmente da dimenticare. Ci sono ora aggiornamenti in merito a quella che sarà la scelta del numero uno del club azzurro pronto a dare il via ad una nuova avventura, ecco che ci sono ora novità per quella che sarà la decisione per il nuovo allenatore del Napoli che può essere annunciato da un momento all’altro dopo una stagione anonima e deludente arrivata esattamente l’anno successivo alla storica vittoria dello scudetto che in città era atteso da 33 anni dall’ultima volta.

Adesso ci sono delle serie notizie che riguardano chi può arrivare sulla panchina degli azzurri, perché accettare questo progetto non è scontato pure se la piazza è di una storicità e di un calore quasi ineguagliabile in Italia. Ma c’è la situazione che resta incerta con il club che rischia di dover andare a rivoluzionare tutto il progetto in vista del prossimo anno cambiando tanto. Ecco che allora, dopo la scelta del nuovo direttore sportivo, toccherà decidere chi sarà il nuovo allenatore del Napoli per il prossimo anno.

Nuovo allenatore Napoli, colpo di scena nella scelta

Tanti i nomi per la panchina del Napoli con il nuovo allenatore che può essere scelto anche andando indietro, nel passato, con il presidente ADL che è pronto a fare il suo annuncio con il solito Tweet presidenziale e con un colpo a sorpresa che può esserci in canna.

Perché al momento i candidati principali per allenare il Napoli il prossimo anno sono Vincenzo Italiano e Antonio Conte, entrambi liberi in estate di firmar con gli azzurri e ripartire da questo nuovo progetto. Occhio però a quello che può essere un grandissimo colpo di scena con Sarri che può tornare ad allenare il Napoli.

Si è parlato anche di un suo ritorno anche se i rapporti con il presidente ADL sembrano non essere mai stati positivi dal suo addio, anzi, sono recenti le cattive dichiarazioni di De Laurentiis sull’allenatore per la situazione con la Lazio. Intanto, ora resta svincolato e anche Sarri può firmare subito con il Napoli per tornare e diventare il nuovo allenatore di un altro lungo progetto.