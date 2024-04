De Laurentiis, annuncio improvviso: cambia il futuro del Napoli

Ultimissime notizie riguardo il Napoli: annuncio a sorpresa da parte di Aurelio De Laurentiis. Il presidente rompe il silenzio al triplice fischio della gara vinta contro il Monza.

Rimonta super il Napoli contro il Monza. Gli azzurri, dopo l’iniziale svantaggio nei primi quarantacinque minuti, sotto i colpi di Osimhen, Politano, Zielinski e Raspadori, hanno portato a casa i tre punti con un roboante 4-2. Un successo che ha ridato fiducia e morale all’intero ambiente e che ha scatenato anche il presidente Aurelio De Laurentiis. Ecco l’annuncio del patron al triplice fischio della gara.

Il Napoli si rilancia in classifica con il 4-2 in trasferta contro il Monza. La vittoria ha dato entusiasmo all’intero ambiente azzurro e al termine della partita anche Aurelio De Laurentiis ha voluto lanciare un messaggio alla squadra.

Napoli: annuncio di De Laurentiis, ecco il nuovo obiettivo degli azzurri

Nonostante le voci di calciomercato, relative all’arrivo come ds di Manna e del possibile ingaggio in panchina di uno fra Conte e Italiano, ecco nuovi aggiornamenti sul Napoli che vuole chiudere al meglio questa stagione.

Dopo la bella vittoria contro il Monza, il presidente Aurelio De Laurentiis ha detto la sua sul futuro del club azzurro.

Messaggio chiaro, diretto ai giocatori. Ecco la richiesta di De Laurentiis che vuole ottenere un posto nelle prossime coppe europee. “Abbiamo dimostrato di non meritare la classifica che abbiamo. Avanti così per le prossime sette sfide verso l’Europa!”, così sul proprio profilo X.

Napoli: conferenza stampa Calzona

Anche Francesco Calzona ha fissato l’obiettivo del Napoli per questo finale di stagione. L’allenatore, intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Monza, ha detto la sua riguardo la qualificazione alla prossima competizione europea.

“Ci dobbiamo credere, assolutamente. Il Napoli vero è quello del secondo tempo. Lo ha dimostrato l’anno scorso e a tratti anche quest’anno. E’ solamente una questione di durare il più possibile. Il primo tempo di oggi mi ha fatto arrabbiare tantissimo, non posso vedere certi atteggiamenti. Chiedo lontano dalla porta di trovare pochi tocchi, di dare soluzioni a chi porta palla. Poi sotto porta non condiziono i giocatori perché abbiamo qualità ed è giusto provare a puntare l’avversario, ma lontano non accetto questi passaggini”.