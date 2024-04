De Zerbi torna in Serie A, niente Liverpool: allenerà una big

Nel corso di questi mesi si è parlato tanto di un possibile approdo di De Zerbi al Liverpool, ma a partire dalla prossima stagione l’italiano potrebbe a sorpresa tornare ad allenare in Italia.

Stando alle ultime notizie, infatti, l’ex Sassuolo potrebbe sedersi sulla panchina di una big di Serie A, alla ricerca di una figura di spessore con la quale avviare un nuovo ed ambizioso progetto tecnico. Tanti nomi sarebbero stati accostati ed ipotizzati per la panchina italiana, ma l’impressione è che oramai la decisione finale della società sia ricaduta proprio su Roberto De Zerbi, da sempre il preferito della dirigenza.

De Zerbi torna in Serie A: allenerà una big

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Roberto De Zerbi, che a partire dalla prossima stagione potrebbe non essere più l’allenatore del Brighton. Nonostante l’italiano abbia in più occasioni ribadito di essere contento alla guida delle Seagulls, novità in merito ad un suo eventuale rinnovo ad oggi non sono ancora arrivate, e l’impressione è che mai effettivamente ci saranno considerato quello che potrebbe accadere in estate.

Roberto De Zerbi potrebbe infatti tornare ad allenare a sorpresa in Serie A, campionato dal quale ha praticamente quasi sempre preso le distanze da quando è all’estero. L’opportunità in questo caso e ghiotta, talmente tanto al punto che l’italiano sarebbe addirittura propenso a preferire il ritorno in patria alla possibilità di allenare una big mondiale come il Liverpool. Ovviamente da qui a parlare di decisione presa ed ufficialità imminente ce ne vuole, ma se questo interesse dovesse concretizzarsi tutte le certezze sulle quali ci si stava basando in questi mesi potrebbero in un nulla crollare ribaltando completamente la situazione.

Stando infatti a quanto riportato da Ekrem Konur sul proprio profilo X, oltre al sempre chiacchierato Thiago Motta, per il post Massimiliano Allegri la Juventus starebbe seriamente valutando la possibilità di riportare in Serie A Roberto De Zerbi, il quale per un periodo è stato anche sulla lista dei desideri del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis.

Juventus su De Zerbi, ma la priorità va all’estero

L’interesse di un club importante come la Juventus non può che lusingare Roberto De Zerbi, che comunque non si smuove dall’idea di dare precedenza ad offerte estere, considerati anche i club ai quali è stato accostato nel corso di questi mesi.

Oltre al Liverpool del quale tanto si è parlato, Roberto De Zerbi sarebbe in lizza per diventare anche il nuovo allenatore del Bayern Monaco, che in estate si separerà da Thomas Tuchel dopo questa disastrosa stagione che dalle parti dell’Allianz Stadium non vedono l’ora che finisca.

Fra Serie A, Premier League e Bundesliga le soluzioni di certo non mancano, ma spetterà ora all’italiano decidere cosa sarà meglio per il suo futuro, non escludendo in tutto questo discorso anche una clamorosa permanenza al Brighton fino alla scadenza del contratto. Staremo a vedere.