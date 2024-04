Doppio colpo con Palladino in panchina: la notizia da Monza

Da Monza arriva una notizia non da poco, che riguarda il futuro del Napoli, con la possibilità di vedere pure Palladino in panchina.

Oggi ha brillato il Monza, così come tutto il campionato, fino all’arrivo in campo nel secondo tempo del Napoli quando Osimhen e i suoi hanno deciso di ribaltare la partita, riuscendo a trovare quindici minuti della ripresa, così importanti, da cambiare le sorti di tutto il match.

All’U-Power Stadium tutti si sono goduti una bellissima partita e che ha portato agli azzurri il risultato di 2-4, fondamentale per restare in scia sulla corsa Champions League considerando anche i risultati che sono emersi nel corso di questa 31esima giornata di Serie A. Un futuro, quello con la Champions League, che potrebbe vedere Raffaele Palladino in panchina, nome che stuzzica Aurelio De Laurentiis. E da Monza arrivano anche notizie sul futuro al Napoli, di un doppio colpo per gli azzurri, in estate.

Da Monza: doppio colpo al Napoli, con Palladino in panchina

Oggi in campo all’U-Power Stadium è stata una bellissima partita giocata da Monza-Napoli, e che lasciano residui di calciomercato, con le notizie che arrivano dalla Brianza.

Ha cercato di convincere in campo e lo ha fatto, Alessio Zerbin, che potrebbe però non essere l’unico “colpo” per l’estate quando rientrerà per il ritiro con il nuovo allenatore del Napoli, che potrebbe appunto essere Raffaele Palladino.

Dal Monza c’è un’altra suggestione che stuzzica De Laurentiis e il colpo porterebbe al “Flaco” Colpani, calciatore che piace al Napoli da diverso tempo e che con il gol probabilmente, potrebbe riaccendere l’interesse dei partenopei per il 2024/2025. Con Palladino in panchina al Napoli, per gli azzurri, sarebbe “doppio colpo” con Zerbin e Colpani.

Palladino al Napoli, il tecnico risponde in conferenza

Palladino come nuovo allenatore del Napoli, lo stesso tecnico ha risposto direttamente in conferenza stampa alle voci che sono circolate a Monza, come riportato dai colleghi di CalcioNapoli24, sul suo futuro in azzurro, in quanto tifoso del Napoli: “Il mio futuro è sabato a Bologna, queste sette partite sono il mio futuro. Oggi non era facile. Napoli in Europa? Io penso alla mia squadra…”

Ultime su Palladino: le parole su Colpani e Zerbin, obiettivi Napoli

Gli obiettivi del Napoli sono Colpani e Zerbin, considerando che però il secondo – nell’obiettivo del Napoli, appunto – vuole, il club azzurro, portarlo ad alti livelli e tenerselo come alternativa in avanti, quando il prossimo allenatore lo vedrà in ritiro con gli azzurri. Raffaele Palladino ha così parlato dei due calciatori: “Io li vedo bene nel mio 4-3-3, entrambi. Colpani deve continuare così, mi sta piacendo in più ruoli”.