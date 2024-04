Napoli, un 2006 per la difesa: è il “nuovo Koulibaly”

Il calciomercato del Napoli è già vivo e al centro di grossi movimenti che possono cambiare il futuro del club: nuovo difensore nel mirino.

A fine stagione ci dovrà essere una rifondazione totale per rimettere in piedi una rosa che ha perso smalto e ora rischia di restare fuori da tutte le competizioni europee e di ridimensionare il progetto in maniera abissale rispetto a quelle che erano gli obiettivi stagionali e futuri. Il presidente De Laurentiis ha capito che ci sono stati errori imperdonabili e ora non vuole farsi trovare impreparato in vista del futuro migliore.

Gli azzurri vogliono crescere e migliorare, vogliono tornare a fare la differenza a livello italiano ed europeo e hanno idee importanti per sviluppare il futuro.

Calciomercato Napoli, colpo in difesa: è un giovanissimo

Il Napoli ripartirà da un altro progetto alla fine di questa stagione. De Laurentiis e la dirigenza stanno già valutando tutti i nomi che possono avviare un ciclo vincente, a partire dall’allenatore fino a tutti i calciatori. Ci sarà una grossa rivoluzione per il Napoli, molti calciatori diranno addio e potrebbero arrivare tanti giovani interessanti.

Con l’arrivo di Giovanni Manna, il Napoli può puntare all’innesto di tantissimi calciatori che possono fare la differenza con effetto immediato. In particolare si sta cercando qualche giovane difensore che possa dare il cambio alla generazione attuale.

Secondo le ultime notizie, il Napoli vuole un classe 2006 per la difesa: è il colpo che sta studiando Manna per il futuro.

Napoli, il “nuovo Koulibaly” per la prossima stagione: i dettagli

Il Napoli ha bocciato totalmente Natan, difensore brasiliano arrivato dal Bragantino ma che non ha saputo ritagliarsi uno spazio adeguato in maglia azzurra. Si pensava potesse fare la differenza e ripercorrere le orme di Koulibaly e Kim ma così non è stato e ora la società sta cercando il sostituto.

Secondo quanto riferisce Il Mattino, il Napoli è sulle tracce di Jorrel Hato, difensore classe 2006 dell’Ajax considerato uno dei talenti più importanti del presente e del futuro. L’olandese è diventato subito uno dei titolarissimi dei ‘lancieri’ e ha già fatto passi da gigante nei primi anni da professionista.

Il suo talento è sotto gli occhi di tutti e per il Napoli potrebbe diventare davvero il “nuovo Koulibaly”. Ha caratteristiche molto simili a quelle del centrale senegalese e potrebbe diventare il pilastro degli azzurri.

Hato al Napoli: le cifre dell’affare

Hato al Napoli sarebbe il colpo perfetto per la squadra che intende costruire De Laurentiis. Il suo profilo, ovviamente, interessa anche a tante altre big europee ma gli azzurri vogliono approfittare dell’exploit non ancora definitivo per anticipare la concorrenza.

Hato con l’Ajax ha il contratto in scadenza nel 2028 e ha un valore di circa 20 milioni di euro. Soldi che il Napoli investirebbe molto volentieri in un talento che può diventare una futura super plusvalenza.