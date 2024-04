Conte ha già firmato: l’agente svela la destinazione

Ultimissime sul trasferimento di Antonio Conte pronto ad iniziare a lavorare con una nuova squadra. C’è l’annuncio del noto agente che ha svelato la destinazione.

Ci sono ora degli aggiornamenti che riguardano la prossima squadra che andrà ad essere guidata dal noto allenatore italiano che è pronto a tornare dopo un lungo periodo di riposo. Perché dopo aver scelto il Tottenham è andato poi via dopo poco il tecnico che ha deciso di tornare in Italia per restare più vicino alla propria famiglia e adesso ci sono notizie in merito a quella che sarà la prossima destinazione di Conte pronto a firmare con una nuova squadra. Ci sono delle notizie molto importanti riguardo la decisione del tecnico.

Si è parlato tanto in questi anni della prossima squadra del tecnico che da più di un anno è fermo senza squadra in attesa del giusto progetto. Sono arrivate anche tante offerte anche dall’Italia stesso per lui ma si sta prendendo tutto il tempo necessario per poter approdare in un nuovo club con una squadra che possa esaltarsi con lui al comando. Perché adesso ci siamo per scoprire chi sarà ad ingaggiare Conte come nuovo allenatore. Ora arrivano novità molto importanti per quello che può accadere con un annuncio importante di un noto agente.

Calciomercato: Antionio Conte pronto a firmare

Perché ora arrivano aggiornamenti sulla scelta di Antonio Conte pronto a firmare con un nuovo club e farlo in Serie A. Tante le offerte ma adesso ci siamo, perché l’allenatore ha aspettato a lungo questo momento da più di un anno e ora vuole fare la scelta migliore sotto ogni punto di vista.

A dare l’annuncio è stato il noto procuratore Serxhio Mezi che ha parlato della firma di Antonio Conte a Napoli. Secondo l’agente di Ismajli, trattato proprio dal Napoli anche a gennaio, ci sarebbe questa concreta possibilità di rivedere l’ex ct della Nazionale e allenatore di Juve e Inter nuovamente nel campionato italiano.

Pare che il nuovo allenatore Napoli può essere Antonio Conte che ha già firmato secondo Mezi e le sue fonti. La trattativa va sicuramente avanti da tanti mesi con ADL che sogna proprio lui da diverso tempo. Infatti, ora ci sono delle nuove notizie riguardo l’offerta che Antonio potrebbe presto accettare. Occhio a quello che può accadere da un momento all’altro.