Conte-Napoli: De Laurentiis ha un piano B, l’annuncio

Arrivano nuovi aggiornamenti riguardo il futuro dell’allenatore del Napoli. Prosegue la trattativa fra Conte e De Laurentiis che intanto valuta anche un piano B.

Se in campo il Napoli ha ritrovato entusiasmo, dopo la bella vittoria contro il Monza, fuori dal campo si inizia a pensare già alla prossima stagione. Dopo l’accordo con Manna, che sarà il nuovo responsabile dell’area tecnica del club con ampi poteri sul prossimo mercato, il presidente Aurelio De Laurentiis dovrà scioglioere i dubbi sul prossimo allenatore. C’è una trattativa in corso con Antonio Conte, che resta il sogno del patron azzurro. Intanto, spuntano anche altri nomi: ecco tutti i dettagli.

Casting infinito da parte del Napoli che ha già iniziato la caccia al prossimo allenatore. Gli azzurri, che vogliono chiudere al meglio la stagione, stanno già programmando il futuro con la scelta del nuovo tecnico. In pole c’è Antonio Conte che è l’obiettivo numero uno della dirigenza e del presidente Aurelo De Laurentiis, che sogna il colpaccio.

Nuovo allenatore Napoli: le ultime notizie

Dopo averlo tentato lo scorso anno, dopo l’esonero di Rudi Garcia, Aurelio De Laurentiis è tornato alla ribalta e vuole portare a Napoli Antonio Conte.

Per il momento l’ex Juve ed Inter nicchia, non ha ancora deciso il suo futuro ed attende chiamate anche da altri club. Ecco perché la dirigenza azzurra valuta anche altri profili per la panchina del Napoli.

A fare il punto della situazione è il giornalista, esperto di calciomercato, Nicolò Schira che attraverso i propri canali social ha svelato il piano B del Napoli in caso di rifiuto di Antonio Conte.

“Se Antonio Conte non dovesse accettare la proposta del Napoli, De Laurentiis valuta due alternative: Stefano Pioli (se al Milan non lo tengono ) e Vincenzo Italiano. Il presidente azzurro sta già lavorando in vista della prossima stagione…”.

Napoli: non solo Conte, De Laurentiis valuta anche Pioli

A sorpresa, infatti, Aurelio De Laurentiis ha preso in seria considerazione anche la pista che porta a Stefano Pioli. Il tecnico del Milan, se dovesse lasciare i rossoneri, potrebbe accettare la panchina del Napoli. E’ uno di quei profili che interessa al patron azzurro, che ha grandi ambizioni per il futuro. La priorità, comunque, per il Napoli resta Antonio Conte che è in cima alla lista dei desideri di De Laurentiis che, in seconda battuta, segue profili come Pioli e Vincenzo Italiano, che lascerà la Fiorentina.