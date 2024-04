Erede Osimhen, colpo da 60 milioni: blitz improvviso a casa sua

Il Napoli si è già messo in moto per la prossima stagione: Victor Osimhen verso la cessione, il suo erede è un altro grande bomber.

Gli azzurri hanno vissuto una stagione estremamente negativa rispetto a quelle che erano le possibilità iniziali del club campione d’Italia. Gli insuccessi hanno portato a ragionare su una vera e propria rivoluzione che dovrà necessariamente essere messa in atto per riuscire a modificare lo status attuale della rosa. Servirà incassare cifre importantissime, considerata l’impossibilità di qualificarsi in Champions League e il primo sacrificio sarà proprio quello di Victor Osimhen.

L’attaccante nigeriano partirà per una cifra probabilmente superiore ai 100 milioni di euro e ora il club azzurro sta già cercando il suo sostituto.

Calciomercato Napoli, individuato l’erede di Osimhen: le ultime

I dirigenti del Napoli sono già in azione per scegliere l’erede di Osimhen. Il nigeriano anche ieri è stato protagonista a Monza con una partita giocata molto bene e con un gol dei suoi, svettando in cielo e segnando alla sua maniera uno dei gol più belli della sua stagione. A fine campionato, però, pare certo il suo addio nonostante il rinnovo firmato pochi mesi fa.

Il nome di Osimhen fa gola a tanti top club che tra qualche settimana inizieranno il reale corteggiamento per stapparlo al Napoli e alla Serie A.

Secondo le ultime notizie di mercato, il Napoli pare aver individuato l’erede di Osimhen ma ci sarebbe un problema legato alle richieste economiche.

Erede Osimhen: blitz dei dirigenti in Olanda

La cessione di Osimhen porterà nelle casse del Napoli cifre importantissime. Gli oltre 100 milioni che arriveranno a De Laurentiis dovranno necessariamente essere reinvestiti in maniera intelligente per migliorare l’attacco ma anche gli altri ruoli. Ci sono diversi calciatori individuati come possibili eredi del nigeriano ma ora la dirigenza pare volersi focalizzare su uno in particolare.

Secondo quanto riferisce Il Mattino, nella giornata di ieri c’è stato un vero e proprio blitz dei dirigenti del Napoli in Olanda, nella casa di Santiago Gimenez, il Feyenoord Stadium. L’attaccante messicano è stato uno dei protagonisti del 6-0 del Feyenoord sull’Ajax con una prestazione degna di nota anche se senza gol.

Gli emissari del club azzurro lo hanno studiato da vicino, hanno preso tutte le informazioni sportive necessarie e lo ha inserito tra i primi posti della classifica come erede di Osimhen.

C’è un problema per Gimenez: De Laurentiis frena

L’acquisto di Gimenez per il Napoli è possibile ma De Laurentiis ha deciso di frenare per le richieste esose del Feyenoord. Il club olandese vuole cederlo a 60 milioni di euro o far partire addirittura un’asta al rialzo per il centravanti messicano.

Le intenzioni del club olandese non piacciono al presidente azzurro che non ha dato ancora mandato di accelerare nella trattativa per il classe 2001.