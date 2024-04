Giuntoli beffa Manna e il Napoli: pronto il colpaccio alla Juve

Stava studiando il nome con Manna, probabilmente, adesso Giuntoli pronto a beffare il Napoli e il suo “braccio destro” in bianconero.

Giovanni Manna lavorerebbe già in gran segreto per il Napoli, secondo quanto svelano i media italiani, con una rivelazione su quello che sarà il colpo dell’estate sul quale Giuntoli aveva le idee chiare assieme allo stesso responsabile della Juventus Next Gen che, alla fine di questa stagione, assumerà il controllo della dirigenza del Napoli, sotto servizio di Aurelio De Laurentiis.

Il club partenopeo è già proiettato al futuro, tant’è che oltre al piazzamento Champions League – che ad oggi rappresenta sì un sogno per le condizioni complesse di classifica, ma anche un obiettivo realizzabile secondo quanto annunciato sui profili ufficiali dello stesso presidente azzurro -, pensa già al futuro. Un futuro che inevitabilmente adesso, con la nomina che sarà presto ufficiale di Manna al Napoli, vede contrapposti sul mercato Giuntoli e il nuovo ds del Napoli, che viaggiano sulle stesse idee e sugli stessi obiettivi di calciomercato.

Giuntoli pronto a beffare Manna e il Napoli: lo prende alla Juve

Lo prende alla Juventus, Cristiano Giuntoli ha deciso di muoversi d’anticipo per beffare il Napoli e Giovanni Manna.

Il calciomercato già si muove, nonostante manchi poco più di un mese e mezzo alla chiusura della stagione, con le ultime sette partite per consolidare un posto in Champions League in casa Juventus – l’obiettivo sarebbe quello di arrivare secondi al posto del Milan, che è però distante sei punti -, mentre in casa azzurra si spera in una ribalta al campionato, per un quinto posto che sa di piazzamento nel nuovo format della Champions, grazie al ranking italiano.

Ma, a tal proposito, Manna e Giuntoli pensano già al mercato. Se da una parte Manna sta pensando al mercato che sarà del Napoli, Giuntoli sugli stessi obiettivi comuni, potrebbe beffare i partenopei. Secondo quanto si annuncia in serata, il giocatore del Lille potrebbe finire infatti alla Juventus e non più al Napoli.

Juventus, Giuntoli stregato dal calciatore del Lille: pronta la beffa al Napoli

Secondo quanto spiegato da SportMediaset, la fase di stallo da parte del Napoli su Edon Zhegrova, spingerebbe ora il Lille a cederlo alla Juventus. Cristiano Giuntoli studiava già il suo profilo nella passata stagione e, in colloquio con Manna, stava già preparando il colpo dalla Ligue 1. Un colpo che, a questo punto, sarà più indirizzato verso Torino e possibile per la Juventus, club che andrebbe così a beffare Aurelio De Laurentiis.

Chi è Edon Zhegrova: l’attaccante del Lille è da top club

L’attaccante del Lille, Edon Zhegrova, è pronto per una big del calcio. E chissà che non possa essere, appunto, una tra Juventus e Napoli. I partenopei, che hanno un buon legame con il Lille, potrebbero vedersi scavalcati dalla Juventus che, in questo momento, registra maggiori contatti con il calciatore. Il classe ’99 è un esterno d’attacco e arriverebbe alla Juventus per la rivoluzione, la stessa che sta cercando anche il Napoli per il 2025.