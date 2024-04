Spalletti firma con un club, addio immediato dalla Nazionale

Iniziano già ad arrivare tante offerte per Luciano Spalletti per firmare con un altro club dopo l’esperienza con la Nazionale dell’Italia.

Dopo gli Europei può accadere di tutto, perché all’attuale ct della Nazionale manca e non poco la vita quotidiana sul campo nonostante si stia calendo alla perfezione in questo nuovo progetto della Nazionale italiana dove rappresenta un paese intero e ha voglia di avviare un progetto serio e incentrato sui giovani. Già è quello che sta accadendo perché c’è stata una vera rivoluzione per la Nazionale con un cambio di gioco, nuovi giovani arrivati in rosa e programmazione per il futuro. Regole rigide anche da parte dell’allenatore che ora vuole mettere tutti in riga per il futuro. Eppure, si parla tanto di mercato e di una possibile maxi offerta per Luciano Spalletti da parte di un club.

Non c’è assolutamente voglia di uscire sconfitti e mollare per l’attuale commissario tecnico della Nazionale, ma se dovesse arrivare l’offerta giusta nei prossimi anni un pensierino può tornare a Spalletti per firmare con un altro club e lasciare la Nazionale. Al momento ha deciso di firmare fino al 2026 per andare a giocare quindi i prossimi Europei e Mondiali negli USA, ma occhio alle sorprese che possono arrivare da un momento all’altro proprio per il ct.

Spalletti firma con un altro club dopo l’Italia

Sono tante le squadre che pensano a lui e vogliono capire se ci sono margini già quest’estate dopo gli Europei per convincerlo. Perché se non dovesse esserci questa possibilità allora bisognerà aspettare dopo i Mondiali 2026 che ha voglia di giocare. E’ normale però che manca e non poco al ct il lavoro quotidiano, che però sfrutta per studiare giovani, guardare partite e spostarsi ai centri d’allenamenti di tutti i club italiani.

Ora arrivano notizie che riguardano le offerte che ci sono per Spalletti con Bayern Monaco, PSG, Chelsea, Manchester United, Liverpool, Real Madrid, Barcellona e Juventus. Sono questi i grandi club che hanno messo nel mirino il tecnico per l’estate o in vista del futuro, tanti cambiamenti annunciati e occhio a quello che può accadere.

Si vedrà soltanto nei prossimi mesi se qualcuno dovesse riuscire a convincere Spalletti subito a lasciare l’Italia e firmare con un altro club in Serie A o sempre in Europa dopo quello straordinario lavoro che ha fatto a Napoli e che gli ha fatto meritare anche la panchina della Nazionale dove oggi sta già facendo vedere grandi cose grazie al duro lavoro.