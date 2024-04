ADL sorprende tutti, la scelta sul prossimo allenatore

Colpo di scena in casa Napoli con Aurelio De Laurentiis che ha già scelto il prossimo allenatore del Napoli a partire dall’estate con un nuovo progetto.

Ci sono importanti notizie che riguardano la scelta fatta dal presidente del club partenopeo pronto ad annunciare un nuovo progetto che possa essere vincente in vista dei prossimi anni. Perché la stagione attuale è stata una delusione totale sotto ogni punto di vista e adesso si vuole provare a rimboccarsi le maniche e guardare al futuro imparando dai propri errori. Ecco che allora è tutto pronto per la scelta del nuovo allenatore del Napoli con De Laurentiis che può sorprendere tutti con un colpo da teatro, anzi, nel suo caso da cinema.

Ormai ci siamo, il tempo scorre e manca sempre meno al termine della stagione di Serie A che sarà importante e indicativa in vista del prossimo anno. Perché in estate tantissimi club in Italia cambieranno allenatore e andranno ad avviare un nuovo progetto. Possibile gioco ad incastro tre le varie società e allenatori con i cambiamenti di Napoli, Juventus, Bologna, Fiorentina e forse Roma e Milan tra le grandi. Tanti nomi importanti sul piatto con i tecnici pronti ad una nuova scelta. Intanto, il club azzurro di ADL potrebbe sorprendere tutti con la scelta del prossimo allenatore.

Allenatore Napoli: la scelta di ADL per il 2024

Il patron azzurro sta cercando di capire quale possa essere la migliore scelta in vista della prossima stagione. Ci sono adesso degli aggiornamenti molto importanti che riguardano quello che può accadere da un momento all’altro. Perché il presidente del Napoli è pronto a scegliere l’allenatore della prossima stagione.

Occhio quindi a quella che può essere la reazione dei tifosi, con il numero uno del club che non vuole cambiare tanto e cerca non un nome che possa infiammare la piazza ma soltanto uno giusto per questo tipo di progetto e che vada avanti con il 4-3-3 senza cambiare tanto. Per questo motivo che si valuta il nome di Italiano su tutti, ma può esserci la conferma di Calzona in panchina per il Napoli.

In due casi, infatti, secondo Il Mattino, questa ipotesi si può concretizzare. In caso di ‘miracolo’ di qualificazione in Champions League per il prossimo anno e se non dovesse trovare il giusto allenatore. De Laurentiis può in questi due casi confermare Calzona come allenatore del Napoli per il prossimo anno.