Calciomercato Napoli: assalto all’ex Juve, Manna ha deciso

Ultimissime notizie calciomercato Napoli: ritorno di fiamma per l’ex Juventus, è il regalo di Manna per gli azzurri. Ecco tutti i dettagli.

In attesa della nomina ufficiale, che arriverà una volta terminata la stagione in bianconero, il futuro ds del Napoli Giovanni Manna già pensa al prossimo calciomercato estivo 2024. Sarà una sessione scoppiettante per il dirigente, che avrà tanto da fare tra entrate ed uscite. De Laurentiis è pronto a dare fiducia al 35enne che è in attesa di conoscere anche il nome del prossimo allenatore del Napoli. Prende quota il sogno Conte per la panchina e con il salentino potrebbe arrivare, ancora un altro, ex Juve.

Arrivano altre conferme riguardo l’ipotesi Antonio Conte nuovo allenatore del Napoli. Il tecnico è uno dei sogni di Aurelio De Laurentiis che, con questa scelta, troverebbe il placet anche dei tifosi azzurri. Intanto, si iniziano a valutare una serie di giocatori per la prossima campagna trasferimenti. Tra le suggestioni, c’è quella che porta ad un ex Juventus che potrebbe tornare in Italia e firmare con il Napoli.

Calciomercato Napoli: blitz a Londra, un big può tornare in Serie A

La vicinanza fra Manna e la Juventus ha già aperto ad alcuni scenari clamorosi, relativi a possibili scambi fra le due società. Inoltre, nella lista mercato del futuro ds azzurro, è entrato anche un ex giocatore dei bianconeri, che con la maglia della Vecchia Signora non ha fatto benissimo.

Tra gli obiettivi di Manna per il Napoli c’è anche Dejan Kulusevski del Tottenham. L’esterno può essere un’ottima alternativa, soprattutto in caso di cessione di Raspadori. Duttile tatticamente, può giocare su tutto il fronte offensivo. Un giocatore valido, giovane, che può fare a caso del Napoli e che in Serie A ha tutte le qualità per fare la differenza.

Kulusevski Napoli, è l’ultima idea di Manna

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, riportate da Radio Kiss Kiss Napoli, per l’attacco il futuro ds Manna valuta anche la possibilità di portare a Napoli Kulusevski.

L’esterno svedese, che in Italia ha già giocato con Atalanta, Parma e Juventus, è uno degli obiettivi di mercato del prossimo direttore sportivo del Napoli. Attualmente al Tottenham, ha il contratto in scadenza a giugno 2028 ed una valutazione compresa attorno ai 50-55 milioni di euro. Può essere un primo colpo a sorpresa di Aurelio De Laurentiis, un’arma in più per convincere Conte a firmare con il Napoli, visto che il tecnico salentino ha avuto alle sue dipendenze Kulusevski ai tempi dell’esperienza inglese con gli Spurs.