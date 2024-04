Dalla Juve al Napoli: proposta di scambio, c’è l’annuncio

Si scalda l’asse di mercato Juventus-Napoli: c’è l’ipotesi di scambio fra le due società, ecco tutti i dettagli.

Valutazioni in corso da parte delle due squadre, che stanno riflettendo riguardo questa trattativa. Al vaglio di entrambe le società, infatti, c’è anche l’ipotesi di un doppio scambio. Manna e Giuntoli stanno già pensando al futuro e come fare per rinforzare i rispettivi club.

L’arrivo di Manna a Napoli, che sarà formalizzato a fine stagione e una volta concluso questo campioanto di Serie A, ha riavvicinato Aurelio De Laurentiis con Cristiano Giuntoli. Il dirigente è pronto a sfruttare l’asse per un doppio scambio e portare alla Juventus due talenti azzurri.

Calciomercato: scambio Juventus-Napoli, le ultime

Napoli e Juventus lavorano alla prossima stagione. I bianconeri, con la certezza del Mondiale per Club e quella quasi della prossima Super Champions League, gli azzurri con la speranza di ottenere un posto in Europa ed una squadra da rifondare.

C’è tanto da fare, infatti, per il prossimo direttore sportivo Giovanni Manna che ritroverà a Napoli un nuovo allenatore. La scelta finale sarà di Aurelio De Laurentiis, che continua a corteggiare Antonio Conte. Intanto, i legami con la Juventus possono portare ad una svolta in sede di calciomercato.

Secondo le ultime notizie, riportate dal direttore di Radio Kiss Kiss NapolI Walter De Maggio, c’è una voce che gira a Torino e che riguarda l’ipotesi di uno scambio fra Napoli e Juventus. In azzurro potrebbero finire Moise Kean e Iling Junior, percorso inverso per Giacomo Raspadori e Alessandro Zanoli.

Doppio scambio Juventus-Napoli: si tratta per Kean, Iling, Raspadori e Zanoli

Sono questi i giocatori protagonisti della scambio, che potrebbe andare in porto sull’asse Torino Napoli. Alla Juventus piace Giacomo Raspadori, che è un pallino di Cristiano Giuntoli. Il dirigente è pronto a rinforzare la fascia anche con Alessandro Zanoli.

A Napoli possono arrivare Moise Kean e Iling Junior, due giocatori che hanno contratto in scadenza a giugno 2025 con la Juventus. Da capire le intenzioni di Aurelio De Laurentiis che per il momento non ha ancora deciso. L’ultima parola l’avrà anche il futuro allenatore. Per ora, resta solo una suggestione di calciomercato. Nei prossimi mesi si vedrà se sarà il caso o meno di formalizzare questo scambio.