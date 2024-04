Napoli, l’erede di Osimhen dalla Serie A: scambio inaspettato

Il Napoli sta cercando già l’erede di Osimhen per la prossima stagione: il colpo clamoroso potrebbe arrivare con uno scambio inaspettato.

Gli azzurri devono riprendere il cammino positivo a partire dalla prossima stagione, con tanti nomi che servono per rifondare totalmente la rosa e riportare la squadra a lottare per grandi obiettivi. Il finale di stagione del Napoli sarà molto importante per provare a raggiungere il sogno di arrivare nell’Europa che conta, anche se ci sono molti punti di differenza dal quarto e dal quinto posto e quindi l’obiettivo potrebbe essere quello di approdare in Europa League.

Il futuro del Napoli parte dalla cessione di Osimhen e dal suo erede: ci sono tantissimi nomi sul taccuino della dirigenza partenopea ma ora si sta aprendo lo scenario per uno scamboio in Serie A.

Calciomercato Napoli, cessione Osimhen: erede dalla Serie A

La cessione di Osimhen avvierà il calciomercato del Napoli e il nuovo corso azzurro che dovrà necessariamente portare a grandi miglioramenti immediati per tornare a lottare per grandissimi obiettivi. La società è ben conscia di tutti gli errori commessi sin dall’inizio di questa stagione e ora sta iniziando a programmare con largo anticipo il futuro.

La rosa sarà completamente rivoluzionata e si partirà proprio con la ricerca di un nuovo attaccante per permettere al prossimo allenatore di avviare al meglio il progetto.

Secondo le ultime notizie di mercato, il Napoli sceglie l’erede di Osimhen sorprendentemente dalla Serie A.

Scambio in Serie A, nuovo attaccante: affare a sorpresa

Il Napoli sta cercado un nuovo attaccante e potrebbe averlo scelto dalla Serie A: si tratta di Ciro Immobile. Il capitano della Lazio non è più al centro del progetto biancoceleste e a fine stagione la sua partenza è una delle possibilità concrete per il rinnovamento della squadra biancoceleste. Il bomber campano è stato spesso accostato alle vicende azzurre ma non è mai stato realmente vicino a vestire la maglia del Napoli.

Secondo quanto riferisce Il Mattino, invece, ora Napoli e Lazio stanno ragionando a uno scambio molto importante per le economie sportive di entrambe le squadre. Igor Tudor e i biancocelesti vorrebbero Giovanni Simeone per l’attacco: il tecnico croato conosce benissimo l’argentino, ormai relegato a riserva della riserva al Napoli e quindi alla ricerca di un nuovo scenario.

Ciro Immobile, invece, potrebbe avvicinarsi a casa sua e vivere con estrema passione la parte finale della sua carriera. Chiaramente non sarebbe l’erede di Osimhen come titolare ma potrebbe essere la riserva di lusso.

Scambio Simeone-Immobile: dubbio stipendio

Immobile è stato molto vicino al Napoli già in passato, quando De Laurentiis stava valutando il suo innesto prima dell’assalto a Victor Osimhen. Adesso che il suo tempo alla Lazio sembra definitivamente finito, può tornare a pochi passi da casa e vivere in maniera diversa la parte finale della carriera.

Il nodo principale da sciogliere riguarda l’ingaggio: al momento Immobile guadagna 4 milioni di euro a stagione e ha due anni di contratto con la Lazio. Il Napoli intende dimezzare il suo stipendio e offrirgli un contratto fino al 2027.