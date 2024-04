Prendono Osimhen con lo scambio: al Napoli un colpo da novanta

Il Napoli deve fare i conti con l’interesse fortissimo per il futuro, nel calciomercato che sarà sull’uscita di Victor Osimhen.

Perché c’è sempre da ricordare che per Osimhen c’è la situazione legata alla clausola rescissoria, che i diversi club d’Europa vogliono abbassare, magari attraverso un’operazione che permetterà lo scambio con il Napoli, portando in azzurro comunque un calciatore di enorme livello, da costruire e far crescere così come successo in precedenza, sempre dalla Ligue 1, con Osimhen dal Lille.

Il bomber nigeriano, malgrado l’annata vissuta tra più bassi che alti, ha dimostrato ancora una volta di essere uno degli imprescindibili in campo e la vittoria col Monza, con la sua prestazione in Brianza, ne è la prova. A fine anno però sarà addio, con la sua voglia di giocare altrove. E dal PSG si pensa ad uno scambio, stando a quel che fa sapere uno dei quotidiani sportivi italiani, questa mattina.

Calciomercato Napoli: colpo Osimhen grazie allo scambio

Il colpo per Victor Osimhen, il Paris Saint-Germain, lo piazzerebbe con uno scambio che porterebbe il Napoli verso il nuovo bomber in attacco, per uno di quei calciatori che ha vissuto non al meglio la sua prima annata al Paris Saint-Germain.

Ha convinto poco i parigini, restando però un punto fermo della Francia, per quelle che sono le idee future dello straordinario reparto offensivo che le Blue hanno a disposizione.

Si tratta infatti di Randal Kolo Muani, calciatore classe ’98 che ha davanti a sé ancora una carriera, nonostante non sia più uno tra i giovanissimi e che, per cominciare a dare un’impronta importante alla stessa, avrà bisogno di fiducia e titolarità, che troverebbe in Italia firmando col Napoli, al posto di Victor Osimhen.

Mercato Napoli: Kolo Muani e le cifre della cessione di Osimhen

Al posto di Victor Osimhen arriverà un attaccante importante, ma molti dei soldi che arrivano dalla cessione del nigeriano, Aurelio De Laurentiis è intenzionato a spenderli per sistemare alcuni settori dell’organico a disposizione di chi sarà il suo nuovo allenatore. Secondo quanto riferiscono i colleghi de La Gazzetta dello Sport, per Osimhen ADL vuole i 130 milioni di euro e difficilmente ammorbiderà la sue richieste. Nelle intenzioni del PSG c’è quella di versare nelle casse del Napoli una cifra vicina ai 60-70 milioni con accanto il cartellino di Kolo Muani, anche se il Napoli gradirebbe di più Gonçalo Ramos. E oltretutto, vorrebbe la cifra completa per la cessione di Osimhen, per poi operare autonomamente per il mercato.

Ultime Napoli: Kolo Muani o “colpo” dal Chelsea, ADL riflette

De Laurentiis riflette perché il sostituto di Osimhen potrebbe arrivare dal Chelsea, altro club disposto a inserire contropartite tecniche per ammorbidire le richieste economiche sul Pallone d’Oro africano. Al Napoli piace Lukaku che, se dovesse arrivare Conte, rappresenterebbe un grande colpo economico per l’attacco, in attesa poi di sistemare l’intero organico a disposizione del tecnico salentino.