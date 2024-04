Sarri torna in Serie A, allenerà una big: annuncio UFFICIALE

Maurizio Sarri è pronto a tornare a mettersi subito in gioco in Serie A dopo la deludente esperienza sulla panchina della Lazio, terminata oramai quasi un mese fa con le sue clamorose dimissioni.

Stando infatti a quanto trapelato in giornata da uno dei più importanti media nazionali, l’allenatore toscano avrebbe rifiutato un recente incarico perché a partire dalla prossima stagione dovrebbe mettersi alla guida di una delle società italiane più vincenti e blasonate della storia.

Di questa possibilità, comunque, se n’era già parlato nel corso degli scorsi mesi, ma a quanto pare presto potrebbe diventare realtà dopo l’incredibile annuncio di oggi.

Sarri allenerà una big di Serie A: sorpresa assoluta

Senza squadra da oramai poco più di un mese, Maurizio Sarri sarebbe già finito nel mirino di diverse compagini europee in vista della prossima stagione. Nonostante abbia vissuto gran parte della sua carriera in Italia, il toscano ha dimostrato di saper essere un profilo internazionale, e l’anno al Chelsea con tanto di vittoria di Europa League non può che esserne la più lampante dimostrazione.

A fronte di questo, stando alle ultime notizie, nelle scorse ore un’importante squadra europea avrebbe contattato l’entourage di Maurizio Sarri per presentargli un’offerta di lavoro. Le condizioni per tornare in gioco c’erano tutte, ma a quanto pare l’allenatore italiano avrebbe gentilmente declinato l’offerta perché ci sarebbe un’altrettanto importante, anzi, addirittura ancora di più, panchina italiana che lo avrebbe difatti prenotato per la prossima stagione. Nessuno avrebbe maia accostato il nome dell’ex Napoli e Lazio a questa squadra, soprattutto considerato il rendimento che questa sta avendo in questo finale di campionato, ma c’è da dire che da tempo per questo club si parlava del cambio allenatore.

Dunque, stando a quanto riportato dal noto portale di notizie sportive russo ‘Championat‘, Maurizio Sarri avrebbe rifiutato la panchina dello Spartak Mosca perché in estate dovrebbe mettersi alla guida del Milan, come confessato addirittura da lui secondo i colleghi russi.

Sarri allenerà il Milan: c’è anche l’annuncio

Maurizio Sarri prossimo allenatore del Milan potrebbe essere senza ombra di dubbio la notizia del giorno. Dalle parti di Casa Milan, però, al momento ancora nessuna novità sarebbe arrivata in merito, anche perché c’è un quarto di finale di Europa League contro la Roma da preparare nel migliore dei modi.

A mettere ulteriore carne al fuoco ci ha pensato però il collega russo di ‘Championat‘ Maxim Nikitin, colui il quale ha fatto uscire fuori questa notizia stamane. Il giornalista, dedicando il suo articolo al futuro della panchina dello Spartak Mosca, ha parlato del sogno Maurizio Sarri per i moscoviti aggiungendo un aspetto tutt’altro che da sottovalutare e che difatti spiana la strada per il toscano verso il Milan: “L’elenco dei possibili allenatori dello Spartak Mosca è lungo ma soprattutto ricco di nomi interessanti, come ad esempio quello di Maurizio Sarri. L’ex Lazio è un sogno, e poteva essere si da subito un’opportunità per i moscoviti visto che non lavora più, ma che io sappia il toscano ha detto ‘Ragazzi, allenerò il Milan in estate’, freddando così l’interesse dello Spartak”.

Da capire quanta verità c’è dietro quest’indiscrezione, ma solo il tempo ci permetterà di scoprirlo. Staremo a vedere.