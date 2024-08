Napoli, mercato chiuso e svolta Osimhen: ha deciso ADL

Il mercato del Napoli continua ad essere bloccato. Gli azzurri senza la cessione di Osimhen non possono più aspettare e spendere ed il ds Manna appare in netta difficoltà. Per tale motivo nelle prossime ore è attesa un’incredibile svolta.

Napoli, mercato da 80 milioni: le ultime

Il mercato del Napoli è oggi bloccato. Come riportato dal Corriere dello Sport, senza dire addio ad Osimhen, la società di De Laurentiis ha già speso più di 80 milioni di euro sul mercato in entrata incassandone solo 12 in questa sessione di calciomercato, senza aver venduto Osimhen.

Cifre importanti e mai viste in azzurro che De Laurentiis ha deciso di investire per accontentare Conte. Il Napoli con 30 milioni di euro per Neres, 28 di base fissa più 2 di bonus, e i 3 milioni di ingaggio al brasiliano fissa un nuovo record.

In totale gli azzurri hanno già investito per David (30), Buongiorno (40), Rafa Marin (11) e il parametro zero Spinazzola la cifra record di 80 milioni di euro senza completare la rosa.

Questo, nonostante le rimostranze di Antonio Conte che oggi incontrerà nuovamente ADL, rappresenta un grosso problema perchè la squadra resta incompleta e le alternative oggi ancora latitano soprattutto in mezzo al campo e nel ruolo di centravanti.

Senza vendere Osimhen, infatti, nelle casse del club, infatti, sono finiti solo 12,5 milioni di ricavi. Una cifra molto esigua considerati i 7 milioni del Rennes per l’acquisto a titolo definitivo di Ostigard e 5,5 dai prestiti di Cajuste all’Ipswich, Natan al Betis e Lindstrom.

E’ vero, il Napoli potenzialmente potrà incassarne altri 40-42 ma ad oggi è sotto di 70 milioni di euro senza aver preso Lukaku (offerta da 30 milioni di euro). Mancano all’appello, dunque, almeno 100 milioni di euro, ovvero la cifra che De Laurentiis chiede per Osimhen.

Napoli: Osimhen di nuovo in rosa, le ultime

Intanto, come sottolineato da Paolo Condò sulle pagine di Repubblica, oggi l’offerta del PSG al Napoli per Osimhen continua latitare. I parigini sono pronti ad acquistare Lookman dall’Atalanta. In caso di offerta al Napoli sarà in ogni caso “minima” mentre la società continua a tenere Osimhen in tribuna pagando 1 milioni al mese (luglio ed agosto), visto il contratto da 12 milioni di euro a stagione.

A questo punto potrebbe essere un’idea integrare di nuovo il nigeriano in rosa ed autorizzare Conte ad impiegarlo in campo.