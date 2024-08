Napoli, quando torna Buongiorno: c’è l’annuncio ufficiale

Quando torna a disposizione il difensore del Napoli Alessandro Buongiorno? C’è l’annuncio ufficiale da parte del calciatore.

Intervistato dalla radio partner del Napoli, CRC, il centrale ex Torino ha fatto il punto della situazione riguardo le sue condizioni fisiche.

Dopo aver saltato la prima di campionato, contro il Verona, Conte spera di avere al più presto il calciatore che è stato preso per essere un punto di riferimento della retroguarda azzurra che ha sofferto e non poco contro la squadra di Zanetti.

La sconfitta per 3-0, infatti, ha segnato profondamento l’umore dei tifosi e dello stesso Conte che si aspetta una svolta dalla squadra nella prima casalinga, in programma domenica 25 agosto contro il Bologna.

Intanto, ecco l’annuncio riguardo il recupero di Buongiorno: il calciatore sarà convocato?

Assente contro il Verona per una distorsione alla caviglia sinistra, il calciatore sta recuperando e spera di essere a disposizione contro il Bologna.

La sua assenza, infatti, è stata avvertita eccome con Conte che spera di averlo a disposizione nella prima sfida casalinga contro la squadra di Vincenzo Italiano.

Ecco l’annuncio ufficiale da parte di Buongiorno che a Radio Crc ha fatto il punto sulle sue condizioni fisiche e su come sta procedendo il suo recupero.

Napoli: aggiornamenti su Buongiorno, ecco quando torna

Lo staff medico azzurro sta lavorando per rimettere in forma Alessandro Buongiorno, che è reduce da questa distorsione alla caviglia sinistra.

Ovviamente, c’è bisogno di cautela e non si procederà a rischiare il calciatore che sarà convocato solo se riceverà l’ok da parte dei medici.

Conte, infatti, non intende correre rischi e attende il responso ufficiale. Intanto, Buongiorno ha chiarito il suo stato di salute.

“Ho delle sensazioni positive per domenica, spero di essere convocato. Voglio esserci davvero. Verona? Abbiamo analizzato la sfida e gli errori che abbiamo commesso. Questa settimana stiamo lavorando per fare una buona gara contro il Bologna, ed essere pronti per la prima di campionato in casa”.

“Ci siamo soffermati molto sulla fase difensiva, siamo consapevoli degli errori commessi contro l’Hellas. Bisogna lavorare su tanti aspetti, dobbiamo vincere i duelli aerei. Ambientamento? A Napoli si respira solo calcio. Girando per la città è così, i tifosi vivono per questo. C’è una passione incredibile, viverla è ancora più bella”.

“Preparazione fisica? Procede tutto bene, lavoriamo al massimo e ci mettiamo il meglio per migliorare ogni dettaglio e aspetto fisico e tattico. L’obiettivo è quello di arrivare pronti alla prossima partita di campionato”.