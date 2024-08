Salta Gilmour, Conte ha scelto il suo mediano: annuncio dalla Spagna

La pista che porterebbe Gilmour a Napoli è sempre più fredda, ma Antonio Conte avrà comunque presto a disposizione un nuovo mediano.

Stando infatti a quanto annunciato dalla Spagna, l’allenatore salentino avrebbe fatto una richiesta esplicita alla dirigenza partenopea, che presto potrebbe essere accontentata. Nelle scorse ore ci sarebbero stati i primi positivi contatti fra le parti, con il calciatore che avrebbe anche già dato massima disponibilità al trasferimento in azzurro in questo calciomercato.

Dettaglio, questo, tutt’altro che da sottovalutare, anche perché potrebbe essere l’arma a favore del Napoli nelle trattative per il mediano, che in tutto questo sarebbe finito nel mirino anche di altre grandi squadre europee.

Niente Gilmour, ecco il nuovo mediano: annuncio dalla Spagna

Dopo David Neres, il Napoli è pronto a regalare ad Antonio Conte il quinto rinforzo di quest’estate di calciomercato. Risolta la questione difesa ed attacco, in attesa di alcune cessioni la dirigenza partenopea si starebbe ora dedicando al centrocampo, con l’allenatore salentino che avrebbe chiesto un rinforzo in grado di poter alternarsi con Lobotka ed Anguissa nel corso della stagione.

Nel corso di queste settimane si è parlato fino allo sfinimento di Billy Gilmour, che stando ai colleghi di Sky Sport resta la priorità assoluta del Napoli in questo calciomercato. Più passano i giorni, più ci si avvicina alla deadline e più lo scozzese si allontana, con Antonio Conte che nel frattempo avrebbe assunto il ruolo di direttore sportivo suggerendo a Manna e De Laurentiis il nome del calciatore che secondo lui potrebbe aiutare la mediana azzurra a compiere un importante salto di qualità, soprattutto a livello di muscoli e quantità.

Stando infatti a quanto riportato da Matteo Moretto per Relevo, in attesa di capire cosa ne sarà di Gilmour, il Napoli avrebbe iniziato a sondare il terreno per Sofyan Amrabat della Fiorentina, giocatore da tempo sui taccuini della dirigenza azzurra e che avrebbe fra le altre cose già dato massima disponibilità al trasferimento.

Il Napoli presto avrà il suo mediano: affare da 20MLN

A quanto pare Billy Gilmour rimane il primo nome per il centrocampo del Napoli, ma non è da escludere che il club partenopeo possa comunque provare l’affondo per Sofyan Amrabat. Stando infatti a quanto riportato da Matteo Moretto, nelle prossime ore sono previsti nuovi contatti fra la dirigenza azzurra e i rappresentanti del marocchino, che come anticipato avrebbe dato massima disponibilità a questo trasferimento.

Trovata una bozza di accordo, il Napoli si cimenterà immediatamente nelle trattative con la Fiorentina, che stando a dati Transfermarkt potrebbe chiedere fino a 22 milioni di euro per il cartellino di Amrabat, anche se alla fine l’affare si potrà chiudere anche a meno considerata la scadenza del contratto del marocchino fra meno di un anno. Staremo a vedere.