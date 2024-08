Scambio a sorpresa in Serie A: affare lampo col Napoli

Può venire fuori un affare lampo in Serie A e col Napoli, secondo quelle che sono le ultime notizie di calciomercato in casa azzurra.

A riportare le ultime notizie di mercato del Napoli, è il collega ed esperto di calciomercato, Alfredo Pedullà, che ha fatto così il punto con Folorunsho protagonista e in uscita dal Napoli, dopo non aver praticamente mai giocato con la maglia azzurra, da quando è stato comprato da De Laurentiis.

Tenta l’affare lampo il Napoli che, tornando su un vecchio obiettivo, andrebbe a risolvere due questioni. La prima, quella della volontà di giocare altrove da parte di Folorunsho, che non ha mai visto il Napoli tra le sue idee per il futuro, con la volontà di sposare altre cause, dopo gli anni passati in prestito altrove. Questa volta non per giocare in un club di bassa classifica, bensì in una delle top squadre del campionato. E gli azzurri, a questo punto, tenteranno lo scambio dei cartellini.

Calciomercato Napoli: scambio con Folorunsho in Serie A, la notizia

La notizia riguarda la cessione di Folorunsho dal Napoli, che potrebbe arrivare adesso a titolo definitivo. Il centrocampista classe ’98 non è tra le idee del Napoli, tant’è che viene escluso dalle scelte di formazione di Antonio Conte che, anche nelle prime due di stagione tra Coppa Italia e campionato, ha scelto di non convocarlo neppure.

Ma i soli Iaccarino e Coli Saco, nonostante le recenti dichiarazioni del Mister molto provocatorie, non possono rientrare tra le gerarchie di un club che lotta per la Champions League, considerando il loro giovane profilo e un’esperienza diversa che chiede il Napoli.

Tant’è che potrebbe aprirsi, su volontà del Napoli, uno scambio con uno dei top club che potrebbe volere Folorunsho proprio al centro del proprio campo, come soluzione titolare per quella che sarà pure una delle competizioni Uefa che il club gioca, al contrario del Napoli.

Scambio in Serie A, la destinazione di Folorunsho e la contropartita

A riportare il retroscena di calciomercato è stato il collega di SportItalia che, attraverso il proprio profilo su X, ha fatto conoscere quella che è la notizia sullo scambio tra Napoli e Fiorentina.

Folorunsho piace alla Fiorentina e al Napoli piace Sofyan Amrabat. Il calciatore marocchino era cercato dal Napoli ancor prima che succedesse di finire poi al club viola, e il Napoli avrebbe proposto proprio nel corso di queste ultime ore, uno scambio di cartellino tra Amrabat e Folorunsho. Per ora la Fiorentina ha rifiutato, ma con qualche riserva. Perché il centrocampista del Napoli piace ai viola ed è da capire quali sono le volontà di Amrabat che, dopo essere tornato dal Manchester United potrebbe restare in maglia viola o giocarsi una chance altrove.

I numeri del possibile nuovo centrocampista del Napoli

Sofyan Amrabat in Serie A ha totalizzato 118 presenze, trovando 2 gol e 3 assist. In verità, gli azzurri, cercano più un profilo a centrocampo che sappia calciare da fuori, trovando quei gol che stanno mancando e che si sono persi anche dopo la cessione di Piotr Zielinski. Ma oltre ad Amrabat, non si escluderebbe poi l’arrivo di McTominay.