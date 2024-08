Calciomercato: è fatta per James Rodriguez, lo hanno preso

Dove sta andando James Rodriguez? Annuncio incredibile sul futuro del colombiano, protagonista dell’ultima Copa America con la Colombia. E’ tutto pronto per il ritorno in Europa.

Il trequartista, ex Monaco e Real Madrid, reduce dall’esperienza in Brasile al San Paolo, è pronto a tornare nel grande calcio europeo. Trattativa in corso per prendere il calciatore che ha tutte le qualità per fare la differenza nel campionato.

Dopo l’interesse della Lazio, che ha poi mollato il giocatore, gli agenti e intermediari hanno proposto James Rodriguez ad altre società. Una di queste ha deciso di proseguire nell’affare ed ha portato avanti i discorsi e adesso è pronto ad ufficializzare il grande colpo.

Quale sarà il futuro di James Rodriguez?

Numeri incredibili, in Europa, da parte del calciatore che ha vinto tanti titoli personali ed ha impressionato per le sue giocate d’alta classe. Dotato di una tecnica incredibile, ha girovagato vestendo le maglie di alcune grandi d’Europa.

Giocatore di enorme talento, ha fatto intravedere le sue qualità anche se è stato frenato da numerosi problemi fisici che hanno caratterizzato la sua carriera.

Palmarès di grande successo, è stato protagonista al Porto e anche al Real Madrid, con cui ha vinto 2 Champions League, 2 Supercoppe Uefa e 2 Mondiali per Club. Leader indiscusso della Nazionale colombiana, nel corso dell’ultima Copa America ha trascinato i suoi fino alla finale persa contro l’Argentina.

Adesso è pronto a vivere una nuova avventura in Europa, c’è l’accelerata da parte della società che ha deciso di ingaggiare James Rodriguez.

Nuova squadra per James Rodrguez, lascia il Brasile e torna in Europa

A sorpresa, nelle scorse settimane, era uscita fuori la notizia relativa alla proposta degli agenti che avevano offerto al Napoli James Rodriguez.

L’affare non è andato in porto perché la società di Aurelio De Laurentiis ha deciso di non investire sul giocatore, che per questa ragione ha valutato altre opzioni per la sua carriera.

Alla fine a spuntarla, secondo quanto riportato dai media locali, è stato una società spagnola che già in passato ha accolto in squadra un campione colombiano come Falcao.

I dirigenti hanno chiuso l’affare per portare al Rayo Vallecano James Rodriguez.

E’ fatta per James Rodriguez, ecco dove sta andando

La carriera di James Rodriguez, a 33 anni, prende un svolta inaspettata.

Come riportato da ‘El Chiringuito’, il Rayo Vallecano è vicino all’ingaggio di James Rodríguez. La squadra di Madrid, infatti, è in pole e sta per chiudere con il trequartista che è pronto a tornare in Spagna dopo l’esperienza al Real Madrid. Il giocatore sarebbe già nella Capitale spagnola per firmare al più presto il contratto con il Rayo.