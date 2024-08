Disastro Napoli, tempo scaduto: dimissioni immediate

Momento davvero difficile per il Napoli in questo nuovo progetto avviato con Antonio Conte in panchina, adesso si parla addirittura di dimissioni.

Incredibile cosa si è venuto a creare in questi primi mesi a Napoli, tutto ciò che non ci si aspettava. Perché il progetto degli azzurri è partito in grandissima salita. Dopo un faticoso ritiro e un calciomercato a rilento sia in entrata che in uscita, con la situazione Osimhen che ancora deve essere sistemata e chiarita al 22 agosto, allora è crisi totale per la SSC Napoli.

Alla prima giornata di campionato è arrivata anche la prima sconfitta, davvero clamorosa, con il 3-0 netto dell’Hellas Verona che a sorpresa a distrutto e umiliato il Napoli. Ora si cerca di capire come si può andare avanti, visto che già dei primi campanelli d’allarme erano arrivati in Coppa Italia contro il Modena con la vittoria arrivata solo ai rigori e soffrendo anche in alcune occasioni.

Ora è il momento di parlare addirittura di dimissioni in casa Napoli per ciò che sta accadendo. Perché Antonio Conte è una furia per quello che è accaduto nelle ultime settimane soprattutto con il calciomercato bloccato e la rosa che non è per niente completa a pochi giorni dalla fine della sessione estiva.

Calciomercato Napoli, disastro totale: dimissioni pronte

Arrivano delle nuove notizie che riguardano il caso che si è venuto a creare in casa Napoli per la situazione di mercato totalmente bloccato. Perché adesso arrivano dei nuovi aggiornamenti sulla situazione di Antonio Conte che ha alzato la voce più di una volta e ora non c’è più tempo.

Sta scadendo il tempo per il Napoli e bisognerà subito capire come risolvere questa situazione che resta bloccata al momento. Il ds Manna è voltato a Londra di nuovo per provare a sbloccare il trasferimento di Lukaku e altri giocatori richiesti da Conte, come McTominay, Gilmour e altri profili.

Attenzione a quello che però può capitare da un momento all’altro, perché se non si dovesse risolvere la questione non ci sarà modo per Conte di andare avanti in questo modo e bisognerà capire chi è il colpevole.

I tifosi sui social sono impazziti dopo la sfuriata di Conte e il primo duro ko per 3-0. Per questo ora tutti chiedono di fare fuori qualcuno che paghi per quanto sta accadendo. Tra i primi indiziati ci sarebbe proprio il ds Manna che non sembra sia riuscito ancora a sbloccare il mercato dopo che era tanto atteso il suo arrivo a Napoli.