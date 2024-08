Intreccio Napoli-Dybala, l’annuncio cambia tutti i piani

Sembrava essere destinato a diventare un nuovo calciatore dell’Al-Qadsiah, ma Paulo Dybala ha invece cambiato idea praticamente sull’aereo.

La Joya ha fatto un clamoroso dietrofront che ora potrebbe decisamente mettere nei guai la Roma, che resta comunque dell’idea che l’argentino debba andare via. C’è il serio rischio che le parti possano scontrarsi sino a vivere quasi una relazione da separati in casa, con il Napoli che osserverebbe l’evolversi della situazione particolarmente interessato.

L’annuncio ha infatti stravolto anche i piani della società partenopea, che ora si potrebbe ritrovare a vivere questi ultimi 8 giorni di calciomercato in maniera particolarmente intensa, sotto ogni punto di vista.

Dybala rifiuta l’Al-Qadsiah: intreccio con il Napoli

Dopo essere stato praticamente cacciato dalla Roma, Paulo Dybala ha deciso di fare uno scherzetto alla società giallorossa rifiutando il trasferimento all’Al-Qadsiah praticamente sull’aereo che l’avrebbe portato in Arabia Saudita. La Joya non è mai stata realmente convinto di questa destinazione, al punto che neanche il ricco contratto che gli sarebbe stato offerto lo stava smuovendo.

Sentendosi però bistrattato e di troppo in una piazza alla quale ha sempre dato tanto, quasi perché costretto Paulo Dybala ha accettato la destinazione saudita, ma i risultati oggi sono questi. L’argentino ha difatti strappato un contratto da 75 milioni di euro non permettendo alla Roma di guadagnarne invece 20 dalla sua cessione, incastrandola in una situazione che potrebbe avere preso delle ripercussioni sulle casse del club.

Nel frattempo, dopo la notizia pubblicata da Gianluca Di Marzio, Paulo Dybala ha confermato la sua permanenza in giallorosso pubblicando un post (ironico) su Instagram nella cui didascalia ha scritto: “Grazie Roma…ci vediamo domenica“. Tutta questa situazione avrà conseguenza dirette sicuramente nel calciomercato, con l’Al-Qadsiah che ora potrebbe provare a rinforzarsi comunque dalla Serie A, casomai dal Napoli, che potrebbe avere in rosa un paio di calciatori che possano fare al caso della formazione studia.

L’Al-Qadsiah pesca dal Napoli, Dybala è già il passato

I tifosi dell’Al-Qadsiah avevano assaporato la possibilità di godersi Paulo Dybala con la maglia della loro squadra del cuore a partire dalla prossima stagione, ma la Joya ha a sorpresa deciso di far saltare tutto rifiutando la ricca offerta dei sauditi quando tutto era in pratica già fatto.

L’annuncio della permanenza in giallorosso dell’argentino potrebbe creare un incredibile intreccio di mercato che vedrebbe direttamente coinvolto il Napoli, visto che alcuni degli esuberi della formazione di Antonio Conte potrebbero entrare nel mirino dell’Al-Qadsiah, Cyril Ngonge e Victor Osimhen su tutti. Essendo finanziato dal fondo Aramco e non da PIF, il club di Nacho ed Aubameyang potrebbe avere meno potenza economica rispetto alle ben più note rivali nazionale, ma non è da escludere un importante sforzo da parte della compagnia di idrocarburi per portare in Arabia Saudita entrambi i calciatori azzurri. Staremo a vedere.