Napoli, non solo Gilmour: altro colpo dalla Premier

Il Napoli continua a puntare in alto con nuovi colpi da urlo. Il ds Manna è vicinissimo al colpo Gilmour, ma ecco il nuovo centrocampista

Continua senza sosta il calciomercato del Napoli con gli ultimi colpi da mettere a segno in ottica futura. Il ds Manna è volato in Inghilterra per chiudere i colpi Gilmour e Lukaku, pronti a vestire subito la maglia azzurra. Ecco l’ultima pazza di calciomercato in casa azzurra, c’è soltanto un intoppo.

Secondo le ultime notizie circa il calciomercato del Napoli, il ds Manna è pronto a sferrare colpi da urlo negli ultimi giorni di agosto. Un momento decisivo per continuare a sognare in grande: ecco tutta la verità a galla in vista delle prossime ore. Spunta nuovamente un nuovo affare a centrocampo, ecco tutta la verità a galla. Un intreccio di calciomercato per continuare a sognare in grande dimenticando gli ultimi mesi deludenti su tutti i fronti.

Napoli, affare a centrocampo: ecco il colpo dell’ultim’ora

Tutto cambia rapidamente sul fronte calciomercato con innesti di qualità in ottica futura. Ecco la nuova idea da urlo per sognare in grande: ecco finalmente la verità per un nuovo colpo a centrocampo.

Saranno ore decisive per il calciomercato Napoli. Nuovi colpi sono in arrivo a Castel Volturno per mettersi subito a disposizione di Antonio Conte: ecco la verità dell’ultim’ora svelata dal portale AreaNapoli.it.

Il Napoli è ancora sulle tracce del centrocampista del Leicester, Boubakary Soumaré, che ha vissuto l’ultima stagione con la maglia del Siviglia disputando un’ottima annata in Spagna. La dirigenza partenopea ha aperto ancora una volta i contatti per il giocatore con il club inglese, che lo valuta intorno ai 14 milioni di euro: il Leicester è aperto anche ad un prestito con obbligo di riscatto.

Sono presenti ancora tante difficoltà con l’agente del calciatore: non è così semplice trattare con lui, ma saranno ore decisive per capire se ci siano o margini di una nuova trattativa con il Napoli. Seguito da tempo dal presidente De Laurentiis, il centrocampista del Leicester è pronto a cambiare dicendo addio definitivamente alla Premier League.

Ultime ore frenetiche di calciomercato per far sognare ancora una volta i tifosi partenopei, delusi dalla disfatta di Verona al debutto di Antonio Conte sulla panchina dei partenopei. Un momento decisivo per puntellare sempre di più la rosa del Napoli per cercare di arrivare tra le prime quattro della Serie A: ecco la verità finalmente a galla.