Calciomercato Napoli, svolta Osimhen: firma e diventa il leader

Ci sono importantissime notizie di calciomercato per il Napoli che riguardano il futuro di Victor Osimhen pronto a firmare e dare una svolta alla propria carriera.

E’ l’uomo mercato dell’estate, perché quasi tutto ruota attorno al bomber nigeriano azzurro che solo un anno fa chiuse con lo scudetto a Napoli e il titolo di capocannoniere di Serie A attirando a se l’interesse di tutti i grandi club d’Europa e anche l’Arabia Saudita. Adesso ci sono delle nuove notizie importanti sul giocatore.

Perché per quest’anno, dopo il rinnovo dello scorso dicembre a 10 milioni di stipendio e una clausola rescissoria inserita nel contratto da 130 milioni di euro, sembrava scontato l’addio del calciatore nigeriano. Niente da fare però, perché Osimhen è ancora a Napoli ai giorni finali della sessione estiva e ora arriva la svolta.

Si è parlato tanto in queste settimane del possibile accordo a sorpresa di Osimhen con una nuova squadra, con Chelsea, Arsenal, PSG e altre società che si sono interessate a lui, ma nessuna sembra aver soddisfatto le richieste del Napoli di prenderlo per almeno 100 milioni di euro. Ma occhio adesso a quello che può accadere da un momento all’altro.

Calciomercato Napoli: svolta Osimhen

Attenzione dunque a quello che sarà il grande colpo ad effetto, perché si parla della possibilità concreta di chiudere tutto nelle prossime ore, le ultime di mercato e che per il Napoli e il futuro di Osimhen saranno decisive. C’è l’ultima settimana per provare a definire questo grosso affare che può fare la differenza nel rush finale della sessione estiva e creare un effetto domino.

Adesso può cambiare davvero tutto da un momento all’altro per Victor Osimhen che sogna la Premier League ma può restare beffato con il mancato accordo tra il Napoli e un altro club, anche il PSG ha un accordo col giocatore ma non cn il club azzurro con cui è andato in rottura.

Occhio però a quello che è accaduto nelle ultime ore con l’ex responsabile della comunicazione del Napoli che ha svelato un retroscena clamoroso su Osimhen raccontando di un’offerta di rinnovo fatta da De Laurentiis al giocatore fino al 2030 con ingaggio spalmato e ridotto da 10 milioni a 6 e con la promessa di diventare il leader della squadra.

Offerta rifiutata da Osimhen che aspetta gli ultimi giorni un top club e spera in un accordo tra il Napoli e il PSG o un club di Premier League. Vedremo come si concluderà questa grande telenovela estiva.