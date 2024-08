Intreccio Napoli-Chelsea, si sblocca Lukaku in azzurro: i dettagli

Dopo una telenovela che sembrava potesse non avere mai una fine, Antonio Conte è finalmente prossimo ad accogliere in rosa il suo nuovo attaccante.

Stando a quanto riportato dall’Inghilterra, infatti, Romelu Lukaku al Napoli è una mera questione di ore, con gli azzurri che avrebbero finalmente sbloccato l’affare con il Chelsea grazie ad un intreccio clamoroso che potrebbe vedere alla fine coinvolti anche altri giocatori. La cessione del belga permetterebbe infatti ai Blues di liberare altri posti in rosa, ma l’impressione è che la fumata bianca sia stata raggiunta grazie al definitivo via libera che De Laurentiis avrebbe concesso al ds Manna, al quale è stato difatti ordinato di tornare in Italia solo in compagnia del giocatore.

Lukaku al Napoli, è fatta: i dettagli dell’operazione

Romelu Lukaku è virtualmente un nuovo giocatore del Napoli, o almeno questo è quello che starebbe circolando nelle ultime ore. In Inghilterra danno l’operazione praticamente per fatta, mentre in Italia ci si muove quasi con i piedi di piombo considerati giocatore e club con i quali si sta trattando.

L’impressione, comunque, è che quello che circola sia vero, anche perché si era pronosticata la fumata bianca nella notte, e così sarà, se non addirittura prima. Le parti, dopo l’incontro di oggi, si sarebbero avvicinate una volta e per tutte, con il Napoli che avrebbe finalmente strappato il sì del Chelsea, che quasi esasperato è andato incontro alle condizioni imposte dal club partenopeo, che comunque restano favorevoli se si considera il fatto che si sta vendendo un calciatore oramai ultra trentenne.

Stando dunque a quanto riportato da Gianluca Di Marzio sui propri canali social, è fatta per Romelu Lukaku al Napoli, con le squadre che proprio in questi minuti starebbero dando una sistemata agli ultimi dettagli. L’attaccante belga tornerà in Serie A a titolo definitivo, non in prestito come nelle ultime due occasioni, per 30 milioni di euro più una futura rivendita del 30% a favore del Chelsea.

Lukaku al Napoli sblocca un intreccio col Chelsea

L’affare fra il Napoli ed il Chelsea potrebbe non limitarsi al solo Romelu Lukaku. Stando infatti a quanto riportato da il The Athletic, la cessione del belga permetterebbe ai Blues di tornare ad operare con veemenza nel calciomercato, cosa che comunque farebbe già da diversi anni.

Dall’Inghilterra circola voce che l’uscita di Lukaku in direzione Napoli potrebbe sbloccare invece l’arrivo a Londra di Victor Osimhen, alla ricerca di una nuova sistemazione perché oramai insofferente in azzurro. Per un periodo si è parlato anche di PSG ed Arabia Saudita per l’attaccante nigeriano, ma l’impressione è che a questo punto il suo futuro possa essere davvero al Chelsea. Staremo a vedere.