Napoli, altro che Osimhen: c’è una trattativa nascosta con il PSG

Il calciomercato del Napoli è ancora vivo e può portare a clamorose sorprese sia in entrata che in uscita: c’è una trattativa a sorpresa.

Antonio Conte è tutt’altro che soddisfatto della rosa che ha a disposizione in questo momento e ha chiesto uno sforzo in più alla società per arrivare ad avere a disposizione una squadra all’altezza delle aspettative e che possa ribaltare completamente gli orrori della passta stagione. Ma non c’è ancora chiarezza e Manna dovrà prima provare a cedere tutti gli esuberi e gli scontenti, per poi operare in entrata.

Il tempo stringe, manca solo una settimana alla conclusione del calciomercato, e il Napoli è in contatto con il PSG per un grande trasferimento.

Calciomercato Napoli, trattativa a sorpresa con il PSG

Il calciomercato del Napoli è ancora in alto mare e la squadra non è completa. La prima giornata di Serie A è stata tremenda per Antonio Conte e i suoi ragazzi, ma dopo la cocente sconfitta è arrivato solo David Neres come rinforzo offensivo. L’allenatore vuole ancora dei volti nuovi, a cominciare da Romelu Lukaku che non è ancora vicino ai partenopei in questo momento.

Nel tempo si è spesso parlato di un possibile accordo tra Napoli e PSG per Victor Osimhen ma in realtà i parigini non hanno mai affondato il colpo per l’attaccante nigeriano.

Secondo le ultime notizie di mercato, Napoli e PSG sono in contatto per un’altra trattativa estremamente importante.

Napoli sull’esubero del PSG: è un pallino di Conte

Antonio Conte vuole un Napoli migliore e molto più forte del presente, con nuovi nomi che possono fare subito la differenza e diventare titolari nella squadra che sta nascendo. Dal PSG il Napoli può cogliere qualche occasione d’oro, visto che il club francese ha ancora tanti esuberi che vuole cedere che possono diventare delle ottime opportunità di mercato.

Secondo quanto riferisce Nicolò Schira, il PSG ha deciso di escludere Milan Skriniar dalla rosa: per Luis Enrique non è un difensore importante su cui puntare e qui potrebbe subentrare Antonio Conte.

Il Napoli può pensare a Milan Skriniar e avviare una trattativa a sorpresa con il PSG. Il difensore slovacco è un pallino di Conte che lo ritiene uno dei migliori difensori al mondo e per questo potrebbe convincerlo a tornare in Serie A.

Skriniar al Napoli: le cifre e il nodo ingaggio

Il Napoli pensa a Skriniar per regalare un colpo da 90 a Conte. Il PSG lo cede per 20 milioni di euro e quindi rientrerebbe tranquillamente nelle spese che De Laurentiis ha in mente per il club partenopeo.

Il nodo principale riguarda l’ingaggio. Il difensore slovacco guadagna 9 milioni di euro a stagione fino al 2028 con il PSG, cifre che il Napoli non può assolutamente garantirgli. Dovrà scendere in campo Antonio Conte per convincere Skriniar a firmare un quinquennale da 4 milioni più bonus per tornare a essere importante e determinante.