Serie A, infortunio shock: attaccante KO, sei mesi di stop

In Serie A è arrivata una tegola non di poco conto. L’attaccante, infatti, è andato KO a causa di un terribile infortunio che ora lo costringerà ad un lunghissimo stop. All’orizzonte, per lui, ci sono addirittura sei mesi di stop. Andiamo a vedere le ultime, con questa notizia che cambia anche il mercato.

Nel bel mezzo del mercato infortuni di questa natura, per quanto dolorosi sia per la squadra che per il calciatore, ti permettono comunque, metaforicamente parlando, di correre ai ripari. A prescindere da questo, però, anche in questo caso, come sempre accade, la notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno.

Il calciatore, infatti, è andato KO a causa di un gravissimo infortunio al ginocchio. Si è resa necessaria l’operazione, in maniera del tutto inevitabile, che lo costringerà adesso ad uno stop lunghissimo. Si parla sin da subito di 6 mesi di stop, con il club che ora dovrà fare tutte le valutazioni del caso.

Serie A, infortunio shock per l’attaccante

Quando il ginocchio fa crack, come si suol dire, si allarmano ovviamente tutti, come si è soliti dire in questi casi. E nel caso specifico, i campanelli d’allarme si sono dimostrati veritieri. Le ultime notizie rappresentano un dramma sportivo sicuramente per il calciatore, ma in secondo luogo anche per il club ed i tifosi.

Stando a quanto spiegato dal Bologna attraverso un comunicato ufficiale, infatti, Nicolò Cambiaghi si è sottoposto ad un intervento di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Per l’attaccante dei felsinei ed ex Empoli all’orizzonte ha uno stop molto lungo.

Sei mesi di stop per il calciatore: problema al ginocchio

Come comunicato, l’operazione è perfettamente riuscita ed ora per lui è iniziato tutto l’iter di riabilitazione. Si tratta di una dura tegola per lui, per il quale questa annata al Bologna rappresentava una grande occasione per fare il salto di qualità che tutti si aspettavano da lui.

Da vedere adesso se il Bologna provvederà a sostituire Cambiaghi dopo questa tegola oppure se lo aspetterà. I tempi di recupero, per infortuni di questa natura, si aggirano intorno ai 6 mesi, ma hanno un peso specifico enorme da questo punto di vista anche i tempi legati alla ripresa della forma fisica ottimale dopo tanta inattività.