Calciomercato: Skriniar ritorna in Italia, Inter ‘tradita’

Milan Skriniar potrebbe ritornare in Italia in questo calciomercato. Un trasferimento che tradirebbe l’Inter e il tecnico Simone Inzaghi

L’avventura di Milan Skriniar al PSG è durata un solo anno. Arrivato a parametro zero la scorsa stagione, il rapporto tra il difensore e Luis Enrique non è mai realmente decollato e la scelta del tecnico spagnolo di lasciarlo fuori dall’ultima sfida rappresenta la conferma che lo slovacco non rientra più nei piani del club parigino. Nei prossimi giorni si proverà a trovare una soluzione e l’ipotesi di un ritorno nel nostro campionato non è assolutamente da escludere.

Secondo quanto riferito da fichajes.net, c’è una squadra in particolare che sarebbe fortemente interessata a Skriniar e negli ultimi giorni si potrebbe arrivare ad una fumata bianca in questa operazione di calciomercato. Non sarà per nulla semplice considerando anche lo stipendio, ma un tentativo lo si farà considerando che da parte del PSG potrebbe esserci una apertura ad una formula diversa da quella di titolo definitivo pur di liberarsi di un contratto pesante.

Calciomercato: svolta Skriniar, ritorna in Serie A

Milan Skriniar è pronto al ritorno in Serie A. Il difensore non sembra essere intenzionato ad altri campionati e sono in corso tutti i ragionamenti del caso. Nei giorni scorsi si è parlato molto della possibilità di un trasferimento al Napoli. I partenopei sono alla ricerca di un difensore importante e l’interesse parigino per Osimhen potrebbe facilitare questa operazione. Ma dalla Spagna danno un’altra squadra interessata a regalarsi un colpo importante nel reparto arretrato.

Il club che potrebbe prendere Skriniar in questo calciomercato è la Juventus. I bianconeri nei prossimi giorni chiuderanno diversi colpi e a questo punto non è da escludere che bussino alla porta del Paris Saint-Germain per chiedere il prestito del difensore ex Inter. Difficile pensare, considerando anche l’ingaggio, un trasferimento a titolo definitivo, ma la cessione di Chiesa potrebbe aprire anche ad una ipotesi simile.

Sono in corso le riflessioni e per il momento non si hanno assolutamente certezze. Il giocatore comunque piace molto ai bianconeri e sembra pronta una sfida al Napoli per assicurarselo e ‘tradire’ l’Inter.

Mercato: idea Skriniar per la difesa della Juventus

La Juventus pensa a Skriniar per rinforzare il pacchetto difensivo in questo calciomercato. Una ipotesi da tenere in considerazione visto che il PSG ha deciso di cedere il calciatore. Resta da capire se il difensore accetterà il trasferimento in bianconero oppure punterà su altre squadre come per esempio Napoli o addirittura Bayern Monaco.