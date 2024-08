Napoli, ADL fa felice Conte: è fatta, presi 4 colpi in poche ore

Svolta di calciomercato per il Napoli che si è sbloccato in maniera definitiva in queste ore, dopo la sfuriata di Antonio Conte ora la società accontenta l’allenatore.

C’è stato un duro sfogo a cavallo della prima giornata di campionato da parte del nuovo allenatore del Napoli che non ci sta e ha risposto alle domande dei giornalisti in merito a questa situazione di calciomercato totalmente bloccata da mesi. Adesso però ci sono importanti notizie che possono solo far sperare e felice Conte.

De Laurentiis si è attivato in prima persona con il ds Giovanni Manna per cercare in tutti i modi di chiudere i colpi richiesti dal proprio allenatore su cui ha puntato tanto. Si andrà a definire tutto nelle ultime ore di mercato perché il Napoli questa volta ha deciso di fare le cose in maniera decisa.

Occhio quindi ora a quello che può accadere in queste ultime ore quindi perché ora si entra nell’ultima settimana di mercato che porterà alla svolta definitiva per il calciomercato del Napoli. Spunta un nuovo e clamoroso retroscena in merito alla decisione della società.

Calciomercato Napoli, Conte accontentato da ADL

Conte cambia anche il modo di parlare perché è palese che il Napoli sta facendo di tutto per accontentare il proprio allenatore, sono tantissimi i milioni spesi e davvero pochi quelli in uscita. Ora può esserci la svolta definitiva però per andare a completare la rosa nel miglior modo possibile.

Sono diversi i giocatori messi nel mirino del Napoli che aspetta solo la cessione di Osimhen per chiudere i migliori acquisti. Ecco che sembra tutto pronto per definire tutta una serie di operazioni che possono essere determinati per il futuro del club e il progetto di Conte.

Sembrerebbe ad un passo dalla svolta la cessione di Osimhen che porterebbe di conseguenza in entrata altre tre operazioni del Napoli pronto a grandi acquisti. Infatti, il club azzurro sembra aver già definito l’accordo per Gilmour, McTominay e Lukaku una volta che sarà definita la partenza del nigeriano.

Con Gilmour, McTominay e Lukaku però ci sarà anche una quarta operazione in entrata del Napoli che sta cercando un esterno di centrocampo e si parla di Zalewski che può approdare in azzurro con uno scambio che porterebbe Ngonge alla Roma. Dopo la prossima partita di campionato col Bologna, ogni giorno da lunedì sarà quello giusto per le visite mediche e gli annunci ufficiali dei nuovi acquisti del Napoli, per un finale di mercato scoppiettante.