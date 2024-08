Napoli-Bologna anche per il mercato: colpo dalla Premier League

Il calciomercato del Napoli è più vivo che mai: Giovanni Manna ora sta sfidando il Bologna per un super colpo dalla Premier League.

Gli azzurri sono al centro di una rifondazione totale e generale che non è ancora terminata, visto che la rosa non è stara ancora completata e c’è bisogno di ulteriori innesti per far felice Antonio Conte. Nella giornata di ieri è stato chiuso il colpo Lukaku che arriverà in azzurro a inizio settimana prossia e si preparerà per la terza giornata di Serie A, ma i colpi dalla Premier League potrebbero non essere terminati.

Napoli e Bologna domani si affronteranno in campo ma hanno anche delle questioni aperte sul mercato.

Calciomercato Napoli, sfida al Bologna per il nuovo calciatore

Il Napoli ha ancora tanto da fare sul mercato per rendere competitiva la rosa a disposizione di Antonio Conte. L’allenatore ha chiesto maggior rapidità perché non è ancora felice del tutto e sta cercando di convincere il ds Manna e il presidente De Laurentiis a ulteriori sforzi economici.

Napoli e Bologna si sfideranno domani in campo e poi anche sul mercato: Italiano e Conte hanno espressso lo stesso desiderio di mercato alle rispettive dirigenze e ora si entra nel vivo.

Secondo le ultime notizie di mercato, Napoli e Bologna hanno lo stesso obiettivo: è possibile il colpo dalla Premier League.

Napoli, serve un difensore: spunta l’ex Serie A

Il Napoli ha grossi problemi in difesa, palesati contro il Verona alla prima giornata. Antonio Conte sta lavorando sulla fase difensiva ma ha chiesto ulteriori rinforzi, oltre ad aspettare il ritorno in campo di Alessandro Buongiorno, ancora in dubbio per una lieve distorsione.

Secondo quanto riferisce Sky Sport, Napoli e Bologna sono interessate Jakub Kiwior dell’Arsenal. Il difensore polacco ex Spezia non ha convinto del tutto Mikel Arteta che lo ha di fatto escluso dalla rosa 2024/25 e ha dato l’ok alla sua cessione.

In questo momento i felsinei sono in vantaggio perché porpongono al difensore anche la possibilità di giocare in Champions League. Il Napoli resta con il mirino puntato sul difensore e proverà ad anticipare il club emiliano.

Kiwior in prestito: decide l’Arsenal

Il Bologna ha chiesto Kiwior in prestito all’Arsenal. Il club rossoblù ha fatto un’offerta di prestito con diritto di riscatto ma i Gunners vorrebbero cederlo a titolo definitivo. La situazione, però, potrebbe sbloccarsi nei prossimi giorni, visto che il club londinese ha bisogno di fare spazio tra le proprie fila.

Anche il Napoli resta interessato ma Manna proverà a prendere un altro difensore solo dopo che avrà completato tutti gli altri acquisti nelle altre zone del campo. Kiwior resta un’idra, c’è da capire se si può affondare il colpo.