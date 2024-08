Stipendio Lukaku: follia Napoli, spogliatoio in subbuglio

C’è un problema Lukaku al Napoli? Ecco l’annuncio sullo stipendio dell’attaccante, che ha mandato su tutte le furie lo spogliatoio azzurro.

Conte dovrà essere bravo a gestire la situazione Lukaku a Napoli.

Il belga, che si appresta a diventare il nuovo numero nove del Napoli, è finito sotto l’occhio del ciclone dopo le recenti indiscrezioni di mercato relative al suo presunto stipendio in azzurro.

Arrivato con qualche mese di ritardo, rispetto la tabella di marcia indicata da Conte, Lukaku è sempre stata la prima scelta del tecnico salentino.

L’allenatore aveva già raggiunto l’accordo con il suo figlioccio, che sotto la sua gestione all’Inter ha disputato una delle sue migliori stagioni in carriera. Un bel biglietto da visita per convincere De Laurentiis a prendere dal Chelsea Lukaku per oltre 20 milioni di euro e garantirgli uno stipendio da capogiro.

Ed è proprio sulla questione stipendio Lukaku a Napoli che si è alzato un polverone.

La società, infatti, ha deciso di puntare sull’attaccante belga nonostante la mancata cessione di Victor Osimhen, che resta ancora a libro paga del Napoli. Gli azzurri, che per il momento non hanno ricevuto offerte concrete, attendono novità per cedere il nigeriano che continua ad allenarsi a parte nonostante un sontuoso stipendio.

A questo, si aggiungerà prossimamente anche quello Lukaku che a Napoli firmerà un contratto di 3 anni da 6 milioni netti a stagione. Cifre stratosferiche, che nell’era De Laurentiis sono state concesse solo a pochi giocatori.

Ed è questo motivo a far scatenare l’ira dei tifosi, in particolar modo di un big della squadra che da tempo chiede il ritocco dell’ingaggio.

Problema stipendi Napoli? Cosa cambia con l’ingaggio di Lukaku

Il monte salariale del club azzurro aumenterà notevolmente, dopo questa campagna trasferimenti. A maggior ragione se dovesse restare in rosa Victor Osimhen.

Questa situazione potrebbe creare non pochi problemi a quei giocatori che chiedono il rinnovo.

Ad alzare la polemica è il giornalista Paolo Ziliani che attraverso il suo account X ha sottolineato la differenza salariale fra Lukaku e Kvaratskhelia, che a Napoli guadagna poco meno di 2 milioni a stagione.

Lukaku a Napoli: il belga crea subito scompiglio nello spogliatoio

Il colpo Romelu Lukaku da parte del Napoli rischia di creare qualche tensione all’interno del club?

Secondo Ziliani sì: “Spero che Kvara non si faccia saltare la mosca al naso, dopo i 10 milioni di stipendio concessi ad Osimhen una stagione fa e i 7 fati a Romelu quest’anno”.

La questione principale, dunque, riguarda proprio il rinnovo di contratto di Kvaratskhelia che, nonostante le promesse iniziali, non è ancora arrivato con il georgiano che dopo la stagione super durante l’anno dello Scudetto, ha mantenuto ancora lo stipendio di due anni fa, ovvero poco meno di 2 milioni.

Una situazione, questa, che potrebbe creare malcontento per uno dei big della squadra