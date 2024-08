Calciomercato: nuovo acquisto Napoli, arriva dalla Spagna

Il Napoli è pronto a chiudere un altro colpo. Ecco le ultimissime di calciomercato riguardo il nuovo acquisto che arriva direttamente dalla Spagna.

Valutazioni in corso da parte del club, che sta lavorando per mettere a segno una serie di acquisti in questa ultima settimana di mercato.

La società sta per chiudere, ecco tutti i dettagli in arrivo dalla Spagna.

Sono ore frenetiche in casa Napoli, con la società pronta a calare un tris di acquisti. La sorpresa, però, arriva direttamente dalla Spagna.

A fare il punto della situazione è il quotidiano As, che svela il nome del prossimo obiettivo azzurro che può arrivare in questi ultimi giorni di calciomercato.

In attesa di novità sul fronte Lukaku, McTominay e Gilmour, Conte si attende un quarto rinforzo da Aurelio De Laurentiis che sta facendo all in pur di accontentare il proprio allenatore, che ha chiesto di prendere dei nuovi calciatori per alzare il livello qualitativo della rosa.

Calciomercato Napoli: nuovo colpo dalla Spagna, i dettagli

Ed è su questo binario che si muove il direttore sportivo Manna, in questi giorni particolarmente attivo a Londra dove sono in corso tre trattative di mercato per portare a Napoli Lukaku McTominay e Gilmour.

I tre giocatori non saranno gli unici a vestire la maglia azzurra. Infatti, la società è pronta a calare un quarto acquisto che andrà a rinforzare il reparto degli esterni.

Nelle ultime ore, infatti, è uscito fuori il nome del calciatore che è pronto a legarsi al Napoli per le prossime stagioni. Si tratta di un esterno rapido e di grande forza fisica, che ha tutte le caratteristiche per fare bene in Italia.

Un profilo in linea con il progetto Napoli e che sposa alla perfezione l’idea di calcio di Antonio Conte.

Trattativa in corso con alcuni intermediari, a lavoro per portare a Napoli Thierry Rendall Correia del Valencia.

Thierry Rendall Correia al Napoli? Ecco il prezzo

Terzino destro, che all’occorenza può giocare anche a sinistra, ha come agente Jorge Mendes che ha proposto al Napoli Thierry Rendall Correia del Valencia. Gli spagnoli, per lasciar partire il calciatore chiedono 12 milioni di euro.

Una cifra abbordabile che consentirebbe al Napoli di avere un altro esterno a destra, visto che in quella posizione ad oggi c’è solo Mazzocchi. Considerando lo spostamento di Giovanni Di Lorenzo come braccetto difensivo.

Le prossime ore saranno decisive per capire i margini di manovra da parte del club, che dovrà decidere se affondare il colpo oppure no per portare al Napoli il nuovo esterno.