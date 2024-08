Capolavoro Napoli, altro colpo di ADL: farà le visite con Lukaku

Ultima settimana di mercato e il Napoli è pronto ad annunciare i grandi colpi che attendeva con ansia Antonio Conte. La società sembra aver dato una sterzata decisiva agli affari.

Tutto ruota attorno alla cessione di Osimhen che libererà spazio a dei nuovi arrivi, ma occhio a quello che può accadere da un momento all’altro, perché ora sembra essersi sbloccata definitivamente la trattativa che porterebbe nuovi acquisti a Napoli uno dietro l’altro.

Ha già investito e tanto la società, per questo motivo ora ci si aspetta che arrivi in maniera davvero improvvisa la cessione di Osimhen, anche perché il Napoli sta continuando a chiudere grandi colpi.

L’ultimo ufficializzato è stato David Neres, ma c’è l’accordo per anche altri che arriveranno proprio in queste ore. Secondo le ultime notizie sembra ormai fatta per Romelu Lukaku che arriverà in città in queste prossime ore per fare le visite mediche con il Napoli, ma non è l’unico colpo chiuso dal presidente De Laurentiis.

Calciomercato Napoli: nuovo acquisto in arrivo

Ci sono importantissimi aggiornamenti, infatti, in merito a quello che è il futuro di altri giocatori che sono finiti nel mirino del club azzurro, pronto a definire alcuni colpi importanti per sbloccare gli affari decisivi per accontentare Antonio Conte.

C’è aria di grandi acquisti in casa Napoli con giocatori con determinati profili che arriverebbero per far fare la differenza sotto tutti i punti di vista, sotto l’aspetto mentale, fisico e tecnico.

La svolta sembra essere ormai arrivata, perché il Napoli è pronto a chiudere l’acquisto anche di Scott McTominay che secondo il Corriere dello Sport che ADL ha in pugno e arriverà in città nei prossimi giorni per 30 milioni di euro che accetterà il Manchester United dal Napoli.

Si tratta di un’offerta sulla base di 23 milioni di euro circa più 7 per il riscatto. Decisivo proprio il presidente De Laurentiis per sbloccare l’accordo per Lukaku e McTominay al Napoli. In queste ore arriverà proprio il belga in città per le visite mediche e con lui anche il centrocampista scozzese, ma non finisce qui.

Con Lukaku e McTominay è atteso anche Gilmour, un altro calciatore scozzese e dalla Premier League. Insomma, il Napoli ha messo la quinta e ha intenzione di chiudere questo finale di mercato in bellezza per accontentare il proprio allenatore.