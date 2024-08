Il calciomercato del Napoli è ancora al centro di grandi movimenti che possono stravolgere la rosa di Antonio Conte: arriva un Mister X.

L’inizio del Napoli di Antonio Conte non è stato sfavillante come ci si aspettava: le difficoltà sono venute subito a galla e hanno fatto sì che i tifosi storcessero il naso rispetto alle mosse di mercato della società, immobile per oltre un mese. Conte si è lamentato apertamente con la stampa prima e dopo la sconfitta con il Verona e da quel momento qualcosa si è smosso nelle idee di De Laurentiis.

La settimana che sta per iniziare sarà decisiva per migliorare il Napoli, con almeno tre colpi in entrata che possono dare la svolta alla nuova stagione che è già iniziata.

Calciomercato Napoli, pronti tre nuovi colpi: le ultime

Il Napoli sta provando in tutti i modi a migliorare la rosa e a rendere felice Antonio Conte. La società si è mossa con colpevole ritardo, aspettando la cessione di Osimhen che non è ancora arrivata e che ha rischiato di compromettere la serenità del nuovo corso.

Ora Manna ha deciso di accelerare per gli acquisti e può concludere la sessione estiva di mercato con ben tre acquisti di alto livello. Due sono ormai noti: Gilmour e Lukaku ma è spuntato anche un clamoroso Mister X.

Secondo le ultime notizie di mercato sul Napoli, gli azzurri sono pronti a concludere il mercato con tre innesti.

Napoli, svelato il nome di Mister X: mercoledì le visite mediche

Il Napoli è pronto a chiudere il calciomercato con tre colpi di alto livello. Antonio Conte ha chiesto miglioramenti in tutti i reparti e dopo la sonora e clamorosa sconfitta di Verona verrà accontentato. I prossimi giorni saranno quelli di Gilmour e Lukaku ma dalla Premier League potrebbe arrivare un terzo nome a sorpresa.

Secondo quanto riferisce Sportitalia, il Napoli ha chiuso anche il colpo Scott McTominay. Il centrocampista scozzese del Manchester United è il nome fortemente richiesto da Conte per il suo centrocampo e vuole che l’affare si possa chiudere nel minor tempo possibile.

L’emittente televisiva rivela che già nella giornata di mercoledì ci saranno le visite mediche di McTominay che diventerà, poi, ufficialmente un calciatore del Napoli.

McTominay al Napoli: le cifre dell’affare

Il Napoli è pronto a chiudere per Scott McTominay. Il centrocampista scozzese andrà a concludere il centrocampo a disposizione di Antonio Conte e con molte probabilità prenderà anche il posto da titolare.

La trattativa tra Napoli e Manchester United si è chiusa sulla base di un acquisto a titolo definitivo a 25 milioni più bonus: c’è l’ok da tutte le parti e ora manca solo l’ufficialità.