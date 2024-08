Napoli scatenato: arriva anche un esterno dal Salisburgo

Dopo Lukaku e Neres, il Napoli potrebbe zittire ulteriormente le critiche regalando ad Antonio Conte un ultimo grande rinforzo.

Stando alle ultime notizie, infatti, De Laurentiis starebbe definendo i dettagli per l’arrivo di un esterno dal Salisburgo, giocatore che per caratteristiche potrebbe fondersi alla perfezione con lo stile di gioco del salentino. Ovviamente prima di parlare di affare fatto ce ne vuole, anche perché ci sarebbe parecchia concorrenza, anche italiana, da battere, ma aleggia positività dalle parti di Castelvolturno in merito a quest’operazione.

Semmai le cose non dovessero andare secondo i piani, il direttore sportivo Manna avrebbe già pronta anche la soluzione alternativa.

Napoli: in arrivo un esterno dal Salisburgo

Il calciomercato del Napoli potrebbe non terminare a Romelu Lukaku. La dirigenza partenopea sarebbe infatti al lavoro per regalare ad Antonio Conte un ultimo grande colpo, che potrebbe andare a rinforzare e completare la fascia azzurra in vista di questa stagione.

Accantonata questa soluzione nelle ultime settimane per dare precedenza al discorso attaccante, trovato l’accordo con Lukaku ecco che il Napoli sarebbe immediatamente tornato al lavoro per capire la fattibilità di quest’operazione, che per l’allenatore salentino è in questo momento addirittura prioritaria. A conferma di questo il fatto che Manna avrebbe messo a seguire diversi giocatori interessanti, ma quello che più di tutti avrebbe convinto, per fisicità, costi e caratteristiche, è il giovane talento del RedBull Salisburgo.

Stando infatti a quanto riportato da Nicolò Schira sui propri canali social, X per la precisione, il Napoli sarebbe sulle tracce Amar Dedic, esterno bosniaco classe 2002 il cui valore del cartellino dovrebbe aggirarsi attorno ai 20 milioni di euro stando a dati Transfermarkt. Nonostante la giovane età, l’esterno del Salisburgo gode già di una discreta esperienza a livello internazionale, complici le 13 presenze con la nazionale bosniache e le 17 totali fra Champions League ed Europa League.

Il Napoli ha imparato dai propri errori: pronta prima scelta ed alternativa

Il Napoli ha imparato dai propri errori del passato affinché una situazione alla Brescianini possa non ripresentarsi più. Per questo motivo la dirigenza partenopea starebbe sì seguendo la pista che la porta ad Amar Dedic, ma allo stesso tempo si starebbe guardando intorno anche per capire con chi eventualmente andare a rimpiazzarlo.

Secondo Nicolò Schira questa famosa alternativa dovrebbe e potrebbe essere Thierry Correia del Valencia, classe ’99 con giocatori due presenze all’attivo in questa stagione di Liga. Quella che porterebbe al portoghese sarebbe comunque una pista decisamente più economica, visto e considerato che il cartellino dell’esterno del Valencia dovrebbe aggirarsi attorno ai 6 milioni di euro stando a dati Transfermarkt. Staremo a vedere su chi ripiegherà il Napoli, ma le idee sono chiare: ad Antonio Conte verrà regalato un nuovo esterno in questo calciomercato.