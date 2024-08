Gelo Lukaku, spunta un grosso problema: tifosi furiosi con De Laurentiis

Il Napoli sta provando a chiudere l’affare Lukaku per migliorare la rosa di Antonio Conte e chiudere alla grande il mercato: c’è un problema.

Gli azzurri non sono ancora al completo e le prime giornate sono state propedeutiche al nuovo allenatore a capire cosa non è ancora perfetto e dunque migliorabile. La situazione si sta scaldando e ora c’è bisogno di andare a chiudere i colpi giusti per chiudere il mercato nel miglior modo possibile per poter raggiungere gli obiettivi stagionali, ovvero la qualificazione in Champions League.

Il nome che Conte sta aspettando è quello di Romelu Lukaku: il bomber belga sta aspettando il via libera ma sono sorti nuovi problemi.

Calciomercato Napoli, affare Lukaku in chiusura? Le ultime

Romelu Lukaku sarà il nuovo 9 del Napoli? Tutto sembra portare a questa possibilità ma ci sono ancora delle cose da sistemare e il tempo stringe. C’è chi sperava di vederlo in campo già contro il Bologna ma la trattativa non si è sbloccata e quindi c’è da aspettare gli ultimi giorni di mercato.

Conte lo aspetta ma per il momento la situazione non è ancora definita e per il momento ha iniziato a trasformare positivamente tutti gli altri calciatori che ha a disposizione.

Nelle ultime ore è nato un nuovo problema per Lukaku al Napoli: i tifosi iniziano a essere nervosi con De Laurentiis.

Lukaku-Napoli: problema sui diritti di immagine

Romelu Lukaku non è ancora del Napoli. Giovanni Manna sta provando ad accelerare con il suo agente per chiudere definitivamente l’affare e farlo arrivare in Italia tra domani e mercoledì per sostenere le visite mediche e poi firmare il contratto.

Secondo quanto riferisce la RAI, tra Napoli e Lukaku c’è ancora un problema di diritti di immagine. L’operazione tra i club è chiusa ma al momento tra club e calciatore c’è ancora qualcosa da limare. Da fonti vicine al Napoli viene riferito e ribadito che l’affare non è in discussione ma finché non arriveranno le firme la situazione non si potrà definire mai chiusa.

Lukaku dovrebbe essere un nuovo calciatore del Napoli e intanto l’attesa aumenta e i tifosi non sono più felici come subito dopo la vittoria contro il Bologna.

Le cifre di Lukaku al Napoli

Lukaku arriverà al Napoli per 30 milioni di euro più una percentuale su una futura rivendita. L’acquisto del belga, dopo anni di prestiti, sarà a titolo definitivo: secondo Sky, è l’offerta recapitata nelle ultime ore dal Napoli al Chelsea e accettata dal club londinese.

Lukaku firmerà un accordo triennale con il Napoli, fino al 30 giugno 2027, con un guadagno enorme per le casse del Napoli: guadagnerà 8 milioni di euro più bonus, che al lordo saranno 12 grazie al decreto crescita.