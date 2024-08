Napoli-Lukaku, c’è un problema: tutta colpa dei contratti di ADL

C’è una novità che riguarda la trattativa Napoli Chelsea per Romelu Lukaku.

Ancora aggiornamenti sulla telenovela dell’estate, legata al ritorno in Serie A dell’attaccante belga. Prima scelta assoluta di Antonio Conte, il mister l’avrebbe chiesto da subito ad ADL che solo ora sta accelerando per portarlo a Napoli.

La mancata cessione di Osimhen ha frenato l’arrivo del calciatore, che adesso può arrivare in azzurro a prescindere dal destino del nigeriano. Mancano sempre meno giorni alla fine del mercato ed è per questo motivo che le parti hanno fretta di chiudere.

Durante i negoziati, però, è emerso un problema non di poco conto che rischia di compromettere l’affare Lukaku-Napoli. Tutta colpo dei contratti, di oltre 100 pagine, di Aurelio De Laurentiis: ecco tutti i dettagli.

Ultimissime di calciomercato Napoli sul colpo Lukaku. Il belga, attualmente ai margini del Chelsea, sta trovando un accordo con gli azzurri.

A fare il punto della situazione, su questa delicata situazione, è l’edizione odierna del Corriere dello Sport che ha fornito ulteriori aggiornamenti riguardo questo affare.

L’accordo con il Chelsea è già stato raggiunto, per un importo da 30-35 milioni di euro pagabili in 3 anni. Adesso, resta da limare l’intesa con Lukaku che è pronto a firmare un triennale da 6-7 milioni a stagione.

Ma c’è il tema diritti d’immagine che rischia di cambiare le carte in tavola. Ecco tutti i dettagli.

Lukaku Napoli: cosa sta succedendo

Prima dell’ufficialità bisognerà attendere ancora un paio di giorni.

L’obiettivo delle parti è chiudere l’affare entro il 30 agosto, anche se la situazione ad oggi è in una fase di stallo a causa delle richieste dell’entourage dell’attaccante belga.

La società è a lavoro per sbloccare la situazione anche se la questione non riguarda l’aspetto sportivo ma quello extra. I termini di discussione, in questo momento, si sono spostati sui diritti d’immagine d Lukaku che il Napoli vorrebbe gestire totalmente.

Come già capitato in passato con altri calciatori, arrivati a questo punto della trattativa qualcosa si inceppa proprio nelle discussioni dei diritti di immagine.

Adesso bisognerà trovare un accordo su questa situazione anche per favorire l’arrivo di Lukaku al Napoli.

Lukaku Napoli: problema con i diritti d’immagine

L’agente del belga ed il Napoli sono alle prese con la questione dei diritti d’immagine. Le parti stanno risolvendo gli ultimi dettagli prima di poter dare il via libera a questa operazione, che è già stata imbastita con il Chelsea.

La speranza, è che tutto possa risolversi nel giro di pochi giorni per consentire a Lukaku di poter svolgere le visite mediche di rito prima del 30 agosto.

Ad oggi, comunque, è difficile fare previsioni anche perché la questione riguarda degli aspetti economici relativi al calciatore. Il nodo, infatti, è quello dei diritti di immagine che il Napoli vuole gestire totalmente.