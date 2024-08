Si libera il posto in rosa per Lukaku, ADL esulta: attaccante ceduto

Dopo Romelu Lukaku, Aurelio De Laurentiis sarebbe prossimo a chiudere un’altra grande operazione in questo calciomercato.

Stando alle ultime notizie, infatti, il presidente del Napoli avrebbe liberato il posto in rosa all’ex Roma e Inter, o quanto meno sarebbe prossimo a farlo, visto che proprio in queste ore starebbe discutendo gli ultimi dettagli per la cessione dell’attaccante. Lo scambio dei documenti è questione di tempo, con De Laurentiis che spera di riuscire a chiudere il prima possibile questa storia così da lavorare anche su altre operazioni in uscita per sfoltire la rosa di Antonio Conte.

L’attaccante via da Napoli: si libera il posto per Lukaku

Oltre ad essere particolarmente attivo sul fronte delle entrate, in questi ultimi giorni di calciomercato il Napoli lo è anche su quello delle cessioni, anche perché c’è una rosa, quella di Antonio Conte, che deve andare sfoltita da tutti quegli esuberi sui quali l’allenatore salentino non avrebbe alcuna intenzione di puntare nel corso della stagione.

Fra questi rientrerebbe anche l’attaccante, la cui permanenza in azzurro avrebbe potuto mettere seriamente in discussione l’arrivo a Napoli di Romelu Lukaku. Per fortuna di Aurelio De Laurentiis questo scenario non si verificherà, anche perché il presidente partenopeo starebbe proprio in queste ore discutendo gli ultimi dettagli per formalizzarne l’uscita prima di passare poi al solito iter di scambio dei documenti. Al momento, dunque, la fumata bianca vera e propria non sarebbe ancora arrivata, ma nonostante questo potremmo già parlare di affare fatto.

Stando dunque a quanto riportato da calciomercato.com, Romelu Lukaku sarebbe sulla strada per approdare a Napoli, con Walid Cheddira che dovrebbe lasciargli lo spazio in rosa. L’attaccante marocchino, infatti, è ad un passo dal diventare un nuovo calciatore dell’Espanyol, club appena tornato in Liga che avrebbe battuto l’agguerrita concorrenza di alcune squadre italiane, Cagliari su tutte.

Sta lasciando Napoli: cifre e dettagli dell’operazione

Dopo l’entusiasmante vittoria contro il Bologna, Walid Cheddira ha salutato il Napoli, Conte e tutti i suoi prossimi ex compagni di squadra carico e motivato per iniziare questa nuova avventura in carriera. Per lui si è tanto parlato di Serie A nel corso di questo calciomercato, ma alla fine l’ex Frosinone finirà a giocare in Spagna, più precisamente all’Espanyol.

Stando a quanto riportato dai colleghi di calciomercato.com, il marocchino si trasferirà in Spagna con la formula del prestito oneroso senza però il diritto di riscatto, condizione che la società catalana ed il Napoli potrebbero però discutere nel corso della stagione, soprattutto nel momento in cui Cheddira dovesse farsi valere.