Frenata Napoli, salta il colpo dalla Premier: si è infortunato

Era tutto pronto per lo sbarco a Napoli del nuovo acquisto della squadra di Antonio Conte, ma qualcosa è andato storto.

Stando alle ultime notizie, infatti, per via dell’infortunio del calciatore, la società partenopea rischia di vedersi sfuggire dalle mani un’operazione praticamente già chiusa da qualche giorno. Dopo settimane intense di trattativa, De Laurentiis e Manna avevano finalmente raggiunto l’accordo per il trasferimento in Serie A del giocatore, che invece potrebbe rimanere per l’appunto in Premier League dopo questo imprevisto.

Inutile dire che per evitare problemi con Antonio Conte, ADL proverà comunque a sbloccare (nuovamente) l’affare, ma l’impressione è che ora la situazione possa veramente saltare.

Napoli, brutte notizie dalla Premier: l’affare può saltare

Il Napoli è senza ombra di dubbio una delle squadre più attive di questi ultimi giorni di calciomercato. Dopo Romelu Lukaku, Aurelio De Laurentiis avrebbe chiuso per un altro doppio colpo dalla Premier League, per la gioia di Antonio Conte e di tutto il popolo azzurro.

Stando alle ultime notizie, però, la società partenopea rischia di rivivere una situazione simile a quella di Marco Brescianini, visto che dall’aereo che nei prossimi giorni atterrerà a Fiumicino dall’Inghilterra, potrebbe scenderci un giocatore in meno. Nelle ultime ore, infatti, sarebbero arrivate notizie pessime dalla Premier League, con De Laurentiis che rischia seriamente di rimanere alla fine con un pugno di mosche in mano dopo i fuochi d’artificio di questi giorni.

Stando a quanto riportato in queste ore, infatti,, nonostante fosse praticamente tutto pronto, Billy Gilmour potrebbe non diventare un nuovo giocatore del Napoli. I dialoghi con il Brighton si sarebbero dal nulla interrotti considerato il fatto che il club inglese avrebbe dal nulla compiuto un passo indietro per via di quello che è successo oggi in Carabao Cup contro il Crawley Town, club di League One inglese, l’equivalente della nostra Lega Pro.

Salta tutto, ADL è una furia: il motivo

Potrebbe saltare Billy Gilmour al Napoli. Dopo un tira e molla estenuante, Aurelio De Laurentiis aveva finalmente convinto il Brighton a lasciar partire il centrocampista scozzese, ma dal nulla la situazione si sarebbe ribaltata proprio nel corso di questa serata, che doveva essere invece quella del viaggio del giocatore verso Roma.

Ora l’ex Chelsea potrebbe rimanere a giocare in Premier League in questa stagione, ma perché? Nel corso della partita di Carabo Cup contro il Crawlye Town O’Riley, neo acquisto delle Seagulls e sostituto naturale di Gilmour, avrebbe subito un grave infortunio. Solo l’arrivo del danese aveva convinto il Brighton a lasciar partire il centrocampista, ma a questo punto due sono gli scenari: o l’infortunio dell’ex Celtic non è grave al punto che la trattativa ha subito solo un piccolo ritardo, o la situazione è tanto grave al punto che Gilmour resta a Brighton. Staremo a vedere.