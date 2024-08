Niente Napoli, sta lasciando la Serie A: accordo trovato

Sembrava che il calciatore potesse essere il colpo ideale per il Napoli di Antonio Conte, ma l’azzurro non avrà nulla a che vedere con il suo futuro.

Stando alle ultime notizie, infatti, proprio nelle scorse ore sarebbe stato trovato l’accordo per il trasferimento del giocatore, che accostato ai partenopei nel corso di questi giorni, lascerà addirittura la Serie A. La fumata è dunque prossima a diventare bianca, con il Napoli che ha ancora poco tempo a disposizione per cercare di ribaltare, a proprio favore, la situazione.

L’impressione, però, è che oramai questo obiettivo è andato, con Aurelio De Laurentiis pronto a consolare Antonio Conte con un altro colpo da 90 in quel ruolo.

Sta lasciando la Serie A: niente Napoli per lui

Dopo un periodo di stallo, la disfatta di Verona ha portato il Napoli in uno stato d’allarme che ha costretto Aurelio De Laurentiis a correre ai ripari nel calciomercato, così da non rovinare prima del tempo i rapporto con Antonio Conte, che già ha avuto modo di lamentarsi in queste prime settimane di stagione.

Per questo motivo il presidente azzurro avrebbe fatto la voce grossa, investendo tanto tempo, e soldi, in questi ultimi giorni di sessione, regalando all’allenatore salentino, su tutti, Romelu Lukaku. Serve ancora però qualche piccolo ritocco alla formazione per essere completa e perfetta, situazione sulla quale la dirigenza starebbe già lavorando collaborando proprio con Conte, che avrebbe presentato alla squadra mercato una lista di nomi che potrebbero fare al caso suo. Fra questi, però, ce ne sarebbe uno che difficilmente lo vedremo indossare la maglia del Napoli nella prossima stagione, salvo ovviamente incredibili colpi di scena.

Stando infatti a quanto riportato da Sky Sport, Sofyan Amrabat è sempre più vicino a lasciare la Fiorentina ma soprattutto la Serie A. Nel corso di questi giorni il marocchino è stato un reale e concreto obiettivo del Napoli, che alla fine ha deciso di puntare su un suo ex compagno di squadra per completare la mediana di Antonio Conte, ovvero Scott McTominay.

Non giocherà nel Napoli: accordo trovato

Avendo virato su Scott McTominay, il Napoli ha fatto sì che la concorrenza avesse la strada spianata per Sofyan Amrabat, che non sarà più di tanto un rimpianto visto che Antonio Conte, alla fine, il suo centrocampista lo avrà. Il marocchino lo potrebbe però essere per altre squadre di Serie A, a partire dalla Fiorentina stessa, che farebbe meglio a non sbarazzarsene con così tanta facilità.

Comunque, stando a quanto riportato da Sky Sport, nei prossimi giorni Amrabat potrebbe lasciare l’Italia per trasferirsi in Turchia, al Fenerbahce, che nelle scorse ore avrebbe presentato alla dirigenza Viola la prima offerta ufficiale per l’ex United. Al momento non sono ancora arrivati riscontri da Firenze, ma per un gioco di incastri potremmo dire che per un Adli che arriva, c’è un Amrabat che va. Non ci resta altro che aspettare.