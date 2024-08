Nuovo acquisto e ribaltone in uscita: ceduto un simbolo dello Scudetto

Colpo di scena in casa Napoli perché, con il nuovo acquisto in arrivo, esce uno dei simboli dello Scudetto 2022/2023.

Il calciomercato del Napoli ha preso un’improvvisa accelerata e le questioni che arrivano da Londra tra Lukaku e non solo e che stanno portando anche all’acquisto di McTominay e Gilmour, obbligano il Napoli a rivedere qualcosa anche in ottica cessioni.

Congelata la situazione Osimhen, sulla quale si vedranno degli stravolgimenti nell’ultima settimana di calciomercato, un’altra situazione è da tenere d’occhio. Perché i colleghi di Sky Sport hanno svelato che a sorpresa, e dopo esser stato tolto dal mercato, alla fine uno dei simboli dello Scudetto del 2022/2023 dirà comunque addio al Napoli. Quello al Diego Armando Maradona e dopo il gol del Napoli, l’abbraccio con Antonio Conte, potrebbe essere sia il primo che l’ultimo per lui in maglia azzurra.

Calciomercato Napoli: cessione a sorpresa dopo l’acquisto

Il Napoli valuta attentamente tutte le proprie operazioni e, dopo aver già smaltito la rosa con le cessioni di diversi calciatori, un altro dei simboli Scudetto potrebbe dire addio al Napoli.

Si tratta di uno di quei calciatori amati dal popolo napoletano, per il legame che lo stesso calciatore ha con la città di Napoli. Le lacrime di Udine, negli spogliatoi e dopo aver vinto lo Scudetto che ha cambiato per sempre la storia del Napoli, sono immagini ancora vive per il calciatore e per lo stesso popolo partenopeo.

Aveva già vissuto un’esperienza altrove nella passata stagione, finendo in prestito in Serie A. Ma adesso, a titolo definitivo, potrebbe essere l’ultima cessione – in attesa di Osimhen – di Giovanni Manna, che sta risolvendo sul calciomercato in uscita degli azzurri.

Ultime Napoli: cessione in Serie A dopo l’arrivo di McTominay

Scott McTominay sarà il nuovo centrocampista del Napoli, assieme a Gilmour. E questo, obbliga il Napoli a rivedere qualcosa, in un vero e proprio ribaltone a centrocampo considerando che, fino a poco tempo fa, sembrava avere la cosiddetta “coperta corta”. È Gianluca Gaetano che potrebbe dire addio al Napoli. Lui, simbolo di Napoli in quanto unico napoletano presente nella rosa ad aver vinto lo Scudetto 2022/2023 dopo i precedenti capitani come Insigne e Cannavaro, che hanno sempre e solo sfiorato il tricolore. Adesso le sorti di Gianluca Gaetano, fanno sapere dall’emittente satellitare, saranno tutte da rivedere altrove. Perché potrebbe non essere in prestito, l’operazione che porta il calciatore di Cimitile al Cagliari, dove tornerebbe in Sardegna per giocare titolare in rossoblu. Gianluca Gaetano potrebbe arrivare a titolo definitivo.

Napoli: addio e destinazione in Serie A, i numeri del centrocampista

Gianluca Gaetano ha ben figurato con il Cagliari, nella seconda parte di stagione con i sardi, ottenendo pure una salvezza. In undici partite ha trovato la bellezza di 4 gol, con un assist.